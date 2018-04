Battlefield 1 | la mappa Rupture è ora disponibile per tutti

eurogamer

(Di venerdì 20 aprile 2018) Mentre ultimamente si è parlato diV, il nuovo sparatutto targato DICE e della possibile introduzione della modalità battle royale, ecco che arrivano ottime notizie peri fan di1. Lo sviluppatore, infatti, ha annunciato che renderà disponibili le mappe del DLC They Shall Not Pass ai giocatori.Come segnala VG247.com, lada oggi e altre mappe del DLC saranno rilasciate a maggio.A giugno, invece,1 vedrà l'introduzione di Shock Operations. Questa nuova modalità permetterà a 40 giocatori di sfidarsi nelle mappe Giant's Shadow, Lupkow Pass, Prise de Tahure, River Somme e Zeebrugge. Le mappe saranno accessibili a coloro che non hanno il DLC o il Premium Pass corrispondente quando giocheranno a Shock Operations.Read more…