“Tutta colpa di Belen…” La Provvedi se ne va Silvia lo ha aspettato e per Fabrizio

caffeinamagazine

: Oggi tocca a @giorgiomeletti spiegarci sul @fattoquotidiano che 'è tutta colpa del #liberismo' (e dell'… - CarloStagnaro : Oggi tocca a @giorgiomeletti spiegarci sul @fattoquotidiano che 'è tutta colpa del #liberismo' (e dell'… - la_sfigaTTa : Sto leggendo diversi tweet sulla storia di quell’alunno a colpi di “tutta colpa dei genitori che non sanno educare… - DarioViking : RT @Luciosalis: Ecco, bravo, dovresti imparare da lei. Tu e tutti i giornalai al guinzaglio che da quattro anni non fate che gettare fango,… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Da quando è uscito dal carcere,Corona ha fatto sentire la sua voce in tutti i modi. Ad aiutarlo e sostenerlo in questi ultimi tempi c’è sempre stata lei, la sua donna:. Lo ha, ha compreso la situazione e con determinazione e amore ha scelto di rimanere al suo fianco. Ma in queste ore pare che le cose tra i due si siano messe molto male e che di mezzo ci sia la tanto rimpianta ex Belen Rodriguez. Ultimamente i due ex si sono rivisti e ovviamente sono stati immortalati dai fotografi. Questa ragione sarebbe dietro all’ultima indiscrezione secondo la qualeavrebbe lasciato l’appartamento diCorona. A lanciare il gossip è stato poco fa Mattino 5. Dopo l’incontro segreto tra l’ex re dei paparazzi e Belen, la giovane avrebbe preso questa drammatica decisione. Ma secondo gli opinionisti presenti in studio,...