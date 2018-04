romadailynews

: #JunioresProvinciali Ssd Colonna Calcio Massimo de Luca Asd ROMA VIII - LazioINgol : #JunioresProvinciali Ssd Colonna Calcio Massimo de Luca Asd ROMA VIII - romadailynews : Ssd Colonna (calcio, Juniores prov.), De Luca, le somme alla fine: 'Nel finale di… - oslaz : Ssd Colonna (calcio, Juniores prov.), De Luca: «Dobbiamo finire al meglio, poi tireremo le somme»… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Roma – Non è stata per nulla un’annata semplice quella dellainciale della Ssd. Il gruppo di mister Massimo Deera partito per fare un altro tipo di campionato, ma poi il campo ha dato risposte altalenanti. Il tecnico, comunque, sapeva bene le difficoltà a cui andava incontro visto che in un’intervista a novembre aveva parlato della sua squadra come di un “cantiere aperto”. “Purtroppo le cose non sono andate come speravamo – spiega De–. Non nascondo che ci sono stati ragazzi che ci hanno deluso a livello comportamentale. Non hanno portato a termine l’impegno, facendoci rimanere “corti” e obbligandoci a pescare dal gruppo dellaregionale C (la vecchia categoria Primavera, ndr)”. “Per fortuna abbiamo trovato ragazzi disposti anche a fare talvolta la doppia partita nello stessosettimana. Altrimenti sarebbe stata dura ...