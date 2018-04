Il villain di The Walking Dead 9 già annunciato nel finale dell’ottava stagione?

optimaitalia

(Di giovedì 19 aprile 2018) Tutti sono già sicuri di aver conosciuto ildi The9 neldell'ottavadella serie andato in onda proprio domenica scorsa negli Usa, ma sarà davvero così? I fan della serie sono davvero sempre molto eccentrici e, naturalmente, hanno più di una teoria riguardo a questo possibilein azione nei nuovi episodi, ma di chi si tratta?Qui la questione si scalda. Alcuni sono convinti che l'orda di zombie che Rick ha mostrato ai suoi dopo aver salvato al vita di Negan non sia in realtà quello che crediamo.Chi ha letto i fumetti sa bene che quel recinto, quei paletti e quelli che sembravano zombie in avvicinamento potrebbero in realtà nascondere i temuti sussurratori. I superstiti che vanno in giro vestiti da putridi e con il vizietto di tagliare teste e incastrarle proprio sui pali da recinto potevano essere nascosti in quell'orda di zombie mai ...