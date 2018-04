Cresce l'attesa per le nuove Automobili Pininfarina : Automobili Pininfarina ha organizzato una cena di gala per oltre 200 invitati dal mondo dell'arte, della moda e dello sport, nonché numerosi collezionisti, molti dei quali possiedono già vetture ...

“Alessia Mancini in studio? Saranno guai”. Isola dei famosi - finale boom. Cresce l’attesa intorno all’ex naufraga - eliminata a sorpresa. Le sue rivelazioni pesantissime sul reality : Un risultato davvero sorprendente che ha completamente spiazzato molti spettatori, già convinti che la vittoria finale sarebbe probabilmente andata a lei, Alessia Mancini, una delle protagoniste assolute dell’edizione 2018 de L’Isola dei famosi sulla quale gli appassionati di scommesse avevano già iniziato a puntare forte in vista del verdetto finale. E invece, ecco che la favorita è tornata a casa a pochi giorni ...

Riforma pensioni : Cresce l'attesa sulla Fornero - ma dal 2019 nuovi aumenti Video : Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le promesse di Riforma del settore previdenziale, complice anche una campagna elettorale giocata sulla necessita' di flessibilizzare l'accesso all'Inps [Video]. Ma nonostante le numerose proposte di modifica o cancellazione della #Legge Fornero, il momento per un'inversione di marcia al riguardo non sembra ancora arrivato. Infatti, mentre la politica dibatte sulla formazione del prossimo Governo, cominciano ...

IL SIGNORE DEGLI ANELLI SBARCA SU AMAZON/ Cresce l'attesa del pubblico per la serie prodotta da Peter Jackson : AMAZON compra Il SIGNORE DEGLI ANELLI: Jeff Bezos si è aggiudicato per circa 250 milioni di euro i diritti per produrre la serie tv fantasy. Ecco la probabile ambientazione, cast e data(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 23:09:00 GMT)

Turismo - Cresce l'attesa per la mostra sul Quattrocento e per il polo scientifico a palazzo Paccarone : ... oltre che turistico-culturale, dei Musei scientifici per rendere la città sempre più appettibile turisticamente ricalcando l'antica tradizione storica di città della cultura e della scienza a tutto ...

Juventus-Milan - Cresce l’attesa : l’Allianz Stadium è già tutto esaurito : Juventus e Milan si sfidano il 31 marzo: l'Allianz Stadium è già tutto esaurito L'articolo Juventus-Milan, cresce l’attesa: l’Allianz Stadium è già tutto esaurito è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lecce- Cresce l'attesa per la 19dizione della Maratonina "Salento d'Amare" : L'edizione 2018 della "Maratonina Salento d'Amare" sarà caratterizzata dall'importante binomio, sport " solidarietà "Running e Walking to Rosa" a cura della Rete onco-ematologica Salentina. Ad ...

Cuore Napoli - Cresce l'attesa per il match con la Dinamo : La squadra del Cuore Napoli Basket partirà domani pomeriggio intorno alle 15, da Roma in aereo alla volta della Sardegna, in vista della trasferta di Cagliari di sabato alle 20.30 contro il locale ...

Super Mario su Google Maps/ La Nintendo festeggia l’idraulico : Cresce l'attesa per Tennis Aces : Per festeggiare il mitico personaggio dei giochi Nintendo, Google Maps inserisce la sua icona sull’app. Tante curiosità su un videogioco che ha fatto epoca.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 22:07:00 GMT)