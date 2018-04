quattroruote

: Ferrari - Bonus fino a 5.546 euro ai dipendenti - dinoadduci : Ferrari - Bonus fino a 5.546 euro ai dipendenti - valeriolocci78 : #ChinaGP Vettel con la sua #Ferrari è a punteggio pieno dopo le vittorie nelle scorse gare. Il pilota tedesco vuole… - ColorsSounds : #F1 #LibertyMedia pianifica una diversa ridistribuzione dei premi... ma Ferrari seguiterà a percepire il bonus spec… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Idellasaranno premiati con uncalcolato sulle performance annuali che supererà i 5.000, raggiungendo un nuovo record nella storia della Casa di Maranello. Nelle buste paga di aprile sarà versato il saldo di un premio di competitività che potrà arrivarea 5.545,96, quasi 500in più rispetto ai 5.065,35versati l'anno scorso.Dumilagià anticipati. Per idella Casa di Maranello, che già hanno ricevuto l'anno scorso un anticipo di 2.000, si tratta di un riconoscimento per il contributo a risultati finanziari e operativi che hanno raggiunto i nuovi massimi storici. Le consegne, pari a 8.398 unità, sono risultate in crescita del 4,8% e i ricavi in miglioramento del 10%a 3,417 miliardi; l'Ebitda rettificato ha superato il miliardo (1,036 miliardi, +18%), mentre l'utile operativo ha raggiunto i 775 milioni (+30%) e, ...