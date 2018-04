optimaitalia

: Ultimi appuntamenti con Le regole del delitto perfetto 4 su Fox prima del finale di stagione: trame del 17 e 24 apr… - OptiMagazine : Ultimi appuntamenti con Le regole del delitto perfetto 4 su Fox prima del finale di stagione: trame del 17 e 24 apr… - RavennaTourism : RT @TeatroAlighieri: Ultimi 3 appuntamenti per il pubblico dei #Mikrokosmi. Si parte domenica 15 aprile alle ore 11 in Sala Corelli. sarà… - ZON_Tweet : #Cultura. De Filippo in scena al Teatro Arbostella per uno degli ultimi appuntamenti della stagione teatrale. Ad in… -

(Di martedì 17 aprile 2018) È tutto pronto per un nuovo appuntamento con Ledel4 su Fox: la serie con Viola Davis sarà in onda anche nella serata di questo martedì 17 aprile con un episodio ancora inedito in Italia.Trasmessa su Fox dallo scorso 13 marzo, la seconda metà della quarta stagione della serie, nota anche col titolo originale di How to Get Away with Murder, è ormai agli sgoccioli: quelli di stasera e della prossima settimana sono gliduedella fine della stagione. La serie non è ancora stata rinnovata ufficialmente per una quinta stagione, ma le probabilità che ciò avvenga nei prossimi mesi sono decisamente alte.Stasera sarà dunque proposto su Fox l'episodio 4x14 de Ledel, intitolato in inglese "The Day Before He Died" e proposto in italiano con la traduzione letterale de "Il giornoche morì". Di seguito potete ...