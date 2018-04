Sviluppi positivi per Chipotle Mex Grill

Sviluppi positivi per Rolls-Royce Holdings : Ottima performance per Rolls-Royce Holdings , che scambia in rialzo del 2,10%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa ...

Sviluppi positivi per The Hershey : Grande giornata per The Hershey , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,17%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di The Hershey più ...

Sviluppi positivi per Lennar : Protagonista Lennar , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,85%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal ...

Sviluppi positivi per Technogym : Grande giornata per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,08%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

Sviluppi positivi per Piquadro : Grande giornata per il produttore italiano di pelletteria , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,38%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che ...

Sviluppi positivi per CNH Industrial : Effervescente il leader globale nel settore dei capital goods , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,43%. L'andamento del produttore di macchine movimento terra nella settimana, ...

Sviluppi positivi per Under Armour : Protagonista Under Armour , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,21%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Under Armour più ...

Sviluppi positivi per Marathon Petroleum : Brilla Marathon Petroleum , che passa di mano con un aumento del 3,08%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Marathon Petroleum rispetto ...

Sviluppi positivi per Retelit : Ottima performance per Retelit , che scambia in rialzo del 2,87%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Retelit più pronunciata rispetto all'...

Sviluppi positivi per Frontier Communications : Vigoroso rialzo per Frontier Communications , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,09%. La tendenza ad una settimana di Frontier Communications è più fiacca ...

Sviluppi positivi per Aeffe : Prepotente rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che mostra una salita bruciante del 2,38% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World ...

Sviluppi positivi per EI Towers : Effervescente la società di infrastrutture per le comunicazioni , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,24%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Sviluppi positivi per Juventus : Vigoroso rialzo per la società opera nel settore del calcio professionistico , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,83%. L'andamento di Juventus nella settimana,...

Sviluppi positivi per Brunello Cucinelli : Prepotente rialzo per il re del cachemire , che mostra una salita bruciante del 2,16% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...