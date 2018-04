Intesa Sanpaolo alla stretta finale per vendere 11 miliardi di sofferenze e la loro

Intesa Sanpaolo riceve offerta vincolante da Intrum per NPL : Teleborsa, - Intesa Sanpaolo ha ricevuto da Intrum un' offerta " vincolante " per una partnership strategica riguardante i crediti deteriorati , NPL, . Lo precisa il gruppo che mette a tacere le ...

Intesa Sanpaolo riceve offerta vincolante da Intrum per NPL : Intesa Sanpaolo ha ricevuto da Intrum un' offerta " vincolante " per una partnership strategica riguardante i crediti deteriorati , NPL , . Lo precisa il gruppo che mette a tacere le indiscrezioni della ...

Intesa Sanpaolo : offerta vincolante da Intrum per Npl : Milano, 16 apr. , askanews, Intesa Sanpaolo ha ricevuto da Intrum un' offerta ' vincolante ' per una partnership strategica riguardante i crediti deteriorati , Npl, . Lo ha comunicato la banca del gruppo ...

Intesa Sanpaolo : offerta vincolante da Intrum per Npl : Milano, 16 apr. , askanews, - Intesa Sanpaolo ha ricevuto da Intrum un' offerta " vincolante " per una partnership strategica riguardante i crediti deteriorati , Npl, . Lo ha comunicato la banca del ...

Pensione - da oggi l'Ape volontaria : prime erogazioni da Intesa Sanpaolo Video : Da oggi è possibile fare domanda per l’Ape volontaria . E’ stata attivata sul sito dell'#Inps la procedura online per l’inoltro delle richieste che consentiranno di ottenere un prestito bancario, erogato da Intesa Sanpaolo [ Video ], unica banca al momento disponibile a finanziare l’operazione, che consentira' agli aventi diritto di avere un reddito ponte fino al momento della maturazione dei requisiti per la riscossione della Pensione Inps. Una ...

Accordo Poste - Intesa Sanpaolo - mutui agli sportelli e bollettini in banca : MILANO - Partnership tra Poste Italiane e Intesa Sanpaolo . le due società hanno firmato un Accordo quadro triennale per la distribuzione di specifici prodotti e servizi dei due gruppi attraverso una ...

Anima Holding sotto pressione dopo accordo Poste - Intesa Sanpaolo : Teleborsa, - Giornata "no" per il titolo Anima Holding a Piazza Affari , -3,87%, per via dell'accordo di distribuzione siglato tra Poste Italiane e Intesa Sanpaolo che potrebbe ridurre l'effetto dell'...