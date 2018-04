Cina | nasce quattro anni dopo la morte dei genitori L’esperto | «Giusto tutelare

vanityfair

(Di lunedì 16 aprile 2018) Quando Tiantian è nato, nel dicembre 2017, i suoierano già morti da. Shen Jie e Liu Xi, originari della città cinese di Yixingerano, erano sposati da duequando hanno deciso di provare la fecondazione in vitro, perché non riuscivano ad avere un figlio. Ma il 20 marzo 2013, cinque giorni prima che venisse impiantato uno degli embrioni fecondati a Liu, la coppia è morta in un incidente automobilistico. Per i tresuccessivi, idi Shen e Liu (entrambi erano figli unici) hanno combattuto per ottenere i diritti suiembrioni congelati lasciati dai loro figli.aspre battaglie legali in tribunale, sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo e, nel gennaio del 2017, con l’aiuto di un’agenzia di maternità surrogata, hanno raggiunto il Laos per trovare una donna disponibile, perché la maternità surrogata è illegale in. Una ...