La borsa di Tokyo chiude con il segno più

borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 55% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,55% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 21.778,74 punti, con un guadagno di 118,46 punti, pari allo 0,55 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.801,41 punti, salendo in mattinata fino a 21.917,35 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo nel ...

borsa - Tokyo apre in rialzo dello 0 - 65% : 02.47 La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in rialzo, mentre rientra temporaneamente l'instabilità geopolitica, con gli investitori che guardano a ogni sviluppo su un possibile intervento militare in Siria. L'indice Nikkei avanza dello 0,65%, a quota 21.801,41, con un guadagno di 141punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro a 107,30, e sull'euro a un valore di 132,30.

borsa Tokyo : Nikkei chiude debole - -0 - 12% - - preoccupano tensioni su Siria : ...in linea con l'andamento di Wall Street in un clima teso dominato dalla minaccia di imminenti attacchi occidentali in Siria e dalle indicazioni di preoccupazione della Fed per l'impatto sull'economia ...

La borsa di Tokyo chiude in leggero calo : Nikkei -0 - 12% : La Borsa di Tokyo chiude in leggero calo, con l'indice Nikkei che termina in ribasso dello 0,12% a 21,660.28 punti. L'indice Topix scende invece dello 0,39% a 1.718,52 punti. Sul fronte valutario, il ...

borsa di Tokyo in leggero ribasso - Nikkei perde 0 - 12% : Borsa di Tokyo in leggero ribasso, Nikkei perde 0,12% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in leggero ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 21.660,28 punti, con una perdita di 26,82 punti, pari allo 0,12 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.657,87 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 21.591,39 punti, il livello più basso della ...

Giappone - maxi 'tesoro' di terre rare : volano azioni alla borsa di Tokyo : La notizia pubblicata su Scientific Reports. A meno di 2.000 km a sud-est di Tokyo nei pressi dell'isola di Minami Torishima a 5 km di profondità nel mare si potranno estrarre 16 milioni di tonnellate di disprosio, ittrio, europio e terbio da usare per centinaia di anni per i telefonini, nei magneti per veicoli ibridi, celle a idrogeno, laser e composti fluorescenti

borsa : Tokyo - chiusura in calo - -0 - 49% - : ANSA, - Tokyo, 11 APR - La Borsa di Tokyo termina gli scambi in calo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi, mentre aumenta l'instabilità geopolitica tra ...

borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 49% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,49% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio positivo, ha registrato 21.687,10 punti, con una perdita di 107,22 punti, pari allo 0,49 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.819,09 punti, salendo un minuto dopo fino a 21.837,36 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in ...

La borsa di Tokyo chiude in positivo : Nikkei +0 - 54% : La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo, in scia all'attenuarsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti e lo stop alla fase di apprezzamento dello yen. L'indice Nikkei segna una ...

borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 54% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,54% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 21.794,32 punti, con un guadagno di 116,06 punti, pari allo 0,54 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.599,67 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 21.542,37 punti, il livello più basso della giornata, e ...

borsa - Tokyo perde lo 0 - 41 in apertura : 03.18 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno meno, a causa dell'apprezzamento dello yen sulle principali valute in scia alla nuova instabilità geopolitica generata dopo il presunto attacco in Siria con armi chimiche. L'indice Nikkei segna una variazione negativa dello 0,41%, a quota 21.589,39, con una perdita di 88 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si rafforza a quota 106,60 sul dollaro e sull'euro a un valore di 131.50.

La borsa di Tokyo apre la settimana in rialzo : Teleborsa, - Avvio di settimana al rialzo per la borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che ha portato a casa un rialzo dello 0,65% a 21.707,13 punti. Frazionale la salita del più ampio Topix che ha ...

