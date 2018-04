Di Maio e Salvini si sentono e concordano di votare il leghista Molteni presidente della

Telefonata Salvini-Di Maio - nuova intesa : «Il Parlamento sia subito operativo» : intesa sul leghista Molteni per la presidenza della commissione speciale a Montecitorio: l’accordo raggiunto per poter varare il Def, il Documento di programmazione economica e finanziaria

Governo - telefonata Salvini-Di Maio : “Camere operative subito”. La comunicazione con una nota congiunta : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si apprende in nota congiunta di Lega e M5s, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno concordato di votare domani alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato della Lega Nicola Molteni (anziché Giancarlo Giorgetti come sembrava finora). Si tratta del primo contatto tra i due leader dopo le consultazioni al ...

Governo - l’ipotesi Di Maio+Salvini. Lega e M5S possono allearsi? : Rebus Governo. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella, giovedì e venerdì, non si vede ancora luce per la formazione del Governo. Proseguono le schermaglie politiche. E il “gioco” delle ipotesi sulle soluzioni per dare vita a un esecutivo. Il nodo restano i numeri. Nessuno ha una maggioranza parlamentare: per certi versi, con la nuova legge elettorale con cui si è votato, sostanzialmente ...

Salvini a Di Maio - non fare come Sordi : ANSA, - ROMA, 11 APR - "Io continuo a volere il dialogo e a sperare che tutti vogliano governare questo Paese: ma se vuoi costruire qualcosa di concreto non puoi metterti sul piedistallo e dire , come ...

Rocco Siffredi : “Di Maio? Lo porterei nella mia Academy. Salvini lo vedo come un attore hard performante ma senza controllo” : Rocco Siffredi è uno che di desideri se ne intende: sarà per questo che è stato scelto come testimonial della campagna “Stravoglia” di Volagratis.com che indaga i desideri degli italiani. Occasione, questa, nella quale il pornoattore ha rilasciato un’intervista a Raffaella Cagnazzo del Corriere della Sera: “Il mio desiderio più grande oggi è quello di avere più tempo da dedicare a me stesso. Sono una di quelle persone che ...

Pensioni - Di Maio a Salvini : con noi per abolire la Fornero - le novità Video : In attesa del secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo, si surriscalda sempre di più il dibattito politico e resta in primo piano anche il tema della riforma #Pensioni, gia' ampiamente discusso in campagna elettorale e ora tra le priorita' indicati dalle forze politiche più votare, cioè il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini. Sia il Carroccio che i pentastellati, per il dopo legge ...

Consultazioni - per me c’è una sola certezza : né Di Maio né Salvini saranno premier : Dal momento che la Terza Repubblica nella quale il voto del 4 marzo ci ha portato sembra essere terribilmente simile alla Prima Repubblica, quella che Pietro Scoppola efficacemente chiamò “Repubblica dei partiti”, mi pare utile osservare come i leader di questi nuovi partiti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini in particolare, non siano proprio all’altezza del loro compito di tessitori di compromessi utili. Chi ha almeno una ...

Matteo Salvini - fucilata a Luigi Di Maio : 'Se non ragiona facciamo il governo da soli' : E lo dimostrano le parole di Matteo Salvini , che a Terni per presentare il candidato sindaco ha parlato di politica nazionale e del prossimo ipotetico governo: 'L'extrema ratio è che ci facciamo ...

Governo : Orlando - dialogo Pd-M5S? Di Maio rinunci a Salvini (2) : (AdnKronos) – Ma “se i 5 stelle rinunciano alla Lega siamo pronti a discutere”. Per Orlando, infatti, “Di Maio non può dire o la Lega o il Pd. Deve dire che rinuncia all’interlocuzione con la Lega perché su quei due, tre, quattro cinque punti l’interlocuzione con la Lega è preclusiva di un rapporto con il Pd”.“Il dialogo con il centrodestra è un esercizio fine a se stesso – dice ancora ...

Governo : Orlando - dialogo Pd-M5S? Di Maio rinunci a Salvini : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Se Di Maio continua a pensare di poter parlare con Salvini su temi quali Europa, immigrazione, politica internazionale o flat tax, stiamo facendo delle chiacchiere totalmente a vuoto: non ci sono le condizioni non per sedersi al tavolo ma neanche per salutarsi..”. Così, ai microfoni di ‘Radio anch’io’ su Radiouno, il ministro della Giustizia Andrea Orlando riguardo ...

Luigi Di Maio "Governo M5s - Def già pronto"/ Alla Lega : "Salvini scelga il cambiamento o Berlusconi" : Luigi Di Maio, Governo M5s: il candidato premier pentastellato da Termoli invia messaggi politici ben chiari a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e al presidente Mattarella.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:33:00 GMT)