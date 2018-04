Dalla Stazione Spaziale a caccia dei misteri dei temporali 

Stazione spaziale cinese - Italia esclusa Dalla zona a rischio : Le ultime ore sono state importanti per cominciare a restringere la fascia a rischio, compresa fra 43 gradi di latitudine Sud e 43 gradi di latitudine Nord. Le zone escluse - La zona del rientro potrà ...

Stazione spaziale cinese - Liguria ed Emilia escluse Dalla caduta : Si restringe la fascia interessata dalla possibile caduta di frammenti della Stazione cinese Tiangong-1. Rispetto alle precedenti ipotesi, infatti, i nuovi calcoli escludono Liguria ed Emilia-Romagna: ...

Stazione spaziale cinese - Liguria ed Emilia escluse Dalla caduta : Si restringe la fascia interessata dalla possibile caduta di frammenti della Stazione cinese Tiangong-1. Rispetto alle precedenti ipotesi, infatti, i nuovi calcoli escludono Liguria ed Emilia-Romagna: le regioni interessate potrebbero essere Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il rientro è previsto per le 00.34 del 2 aprile, ma con un ampio margine d'incertezza.

Stazione spaziale cinese arrivata a 200 chilometri Dalla Terra : Lo ha detto all'Ansa Luciano Anselmo, dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione A. Faedo del Consiglio nazionale delle Ricerche , Cnr, . Anselmo fa parte degli esperti che in questi ...

Inghiottito Dalla scala mobile. Incidente in una stazione di Istanbul - le immagini fanno il giro della Rete : Alla stazione di Maslak Ayazaga a Istanbul, in Turchia, una delle scale mobili di accesso ha ceduto inghiottendo un uomo che stava andando a prendere il treno. Disteso all’interno del rullo mobile, che si è aperto per poi richiudersi sopra di lui, ha dovuto attendere per più di un’ora prima di essere tratto in salvo. La notizia, circoscritta ai media locali per settimane, sta rimbalzando in Rete dopo la diffusione del video ...

Un treno Dalla Corea del Nord alla stazione di Pechino : giallo sulla prima visita di Kim in Cina : Il governo cinese come da prassi non conferma. Il treno di colore verde oliva potrebbe essere stato lo stesso usato dal padre di Kim Jong Un, Kim Jong Il, durante le sue visite in Cina. Immagini diffuse sui social media da testimoni mostrano anche un corposo corteo che percorre a tutta velocità le strade di Pechino

Dalla parte del torto - un’analisi laica sul perché della gestazione per altri : Mi piace l’idea “liquida” di casa, perché ti permette di sentirti a tuo agio in quei posti che – seppur non ti appartengono fisicamente – ti accolgono, facendoti sentire parte di qualcosa. Casa di Ale (io lo chiamo così) è uno di questi luoghi. Da sempre. perché è bello ritrovarsi, nonostante la distanza. Di fronte a un caffè e un quadratino di cioccolata fondente, a chiacchierare di questioni filosofiche e gossip di quartiere. Ci è capitato più ...

Gelo Dalla Siberia : la sala d'aspetto della stazione ferroviaria apre ai senza tetto : Dalle piogge battenti al Gelo accompagnato da nevicate sparse. Il territorio forlivese si prepara all'ondata di aria freddo di origine artico-Siberiana, che farà precipitare da domenica a mercoledì le ...

Zurigo : omicidio-suicidio a due passi Dalla stazione

Eclissi di sole antartica : un’immagine straordinaria Dalla Stazione Concordia [FOTO] : Direttamente dalla Stazione italo-francese Concordia arriva l’immagine mozzafiato dell’Eclissi parziale di sole visibile giovedì 15 febbraio solo dalle latitudini più meridionali del pianeta: due terzi del continente antartico sono stati attraversati dall’ombra della Luna. L’Eclissi è stata visibile, anche se in misura minore, in parte del Cile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasile e Isole Falkland. Nonostante le condizioni meteo siano ormai ...

Elezioni - Meloni : “A Roma manifestazione per vincolo di mandato. Alleati? Colpita Dalla loro assenza” : “Cosa c’entra il populismo con la gente esasperata. È importante essere tra la gente per far capire che i politici non sono tutti uguali, non siamo una razza. Non avrò mai paura di camminare in mezzo alla gente. Purtroppo la legge elettorale non ha aiutato ad evitare le liste di impresentabili. Spero che Berlusconi non si allei con Renzi. Il 18 febbraio a Roma ci sarà una manifestazione di FdI dove i candidati si assumeranno ...

Juventus - Allegri deluso Dalla prestazione della squadra poi annuncio su Buffon : Brutta prestazione della Juventus nella gara di campionato contro il Chievo, ecco l’analisi di Allegri ai microfoni di Sky Sport: “bisognava velocizzare il gioco e accelerare per colpire a rete. Trasmissione della palla lenta, poche volte saltavamo l’uomo. Non sempre l’abbiamo fatto. Importante era vincere e l’abbiamo fatto. Allunghiamo su quelle squadre dietro e ci teniamo in scia al Napoli. Bernardeschi? Avevo già ...