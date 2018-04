Scuola | insegnanti aggrediti | a Palermo flashmob contro violenza

Scuola - aumentano gli alunni stranieri ma mancano gli insegnanti di italiano : "aumentano gli alunni stranieri, ma mancano i docenti che dovrebbero insegnare a loro l'italiano": a lanciare l'allarme è l'Anief. 11mila in più rispetto all'anno...

Apple guarda alla Scuola : iPad più economico e app e servizi per studenti e insegnanti : Apple guarda al mondo della scuola lanciando la sfida ai Chromebook di Google. In un evento che si è tenuto a Chicago alla Lane Tech High School, l'azienda di Cupertino ha lanciato un iPad a prezzi più contenuti ...

Scuola - 50 mila insegnanti iscritti al concorso per docenti abilitati : la maggior parte viene dal Sud : Quasi 50 mila insegnanti hanno fatto domanda di partecipazione al concorso per docenti abilitati delle scuole medie e superiori. Da una prima analisi dei dati, il numero maggiore di richieste è stato presentato al Sud (23.476), seguito dal Nord (17.036) e dal Centro (9.389). A livello regionale invece, è la Campania ad avere il record di istanze inoltrate: 7.352. Seguono Lombardia (7.161), Sicilia (6.340) e Lazio (4.797). Il bando, aperto nel ...

A Scuola arrivano buste paga da un euro a dipendenti e insegnanti : Il paradossale caso di una cinquantina di dipendenti della scuola, risolto dopo settimane per l'itervento del sindacato

"Gli insegnanti sono inascoltati e privati di dignità sociale - la Scuola riparta da loro". Intervista al prof. Lamberto Maffei : Il segreto è "l'entusiasmo". Lamberto Maffei la ripeterà spesso. Dall'entusiasmo è scaturita l'idea di organizzare un corso di formazione per gli insegnanti per promuovere l'educazione digitale nelle scuole superiori, l'entusiasmo è il sentimento che bisogna suscitare nei ragazzi e, ascoltando bene le sue parole, anche negli insegnanti. "È dagli insegnanti che la scuola deve ripartire, purtroppo gli è ...

Scuola : "Nobel" degli insegnanti 2018 a prof inglese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Scuola infanzia : arrestate tre insegnanti per atti di violenza sui bimbi : Il mondo della Scuola non finisce mai di suscitare scalpore e provocare nei genitori paura, terrore, dubbi, domande: 'mio figlio non vuole andare a Scuola, perché?'. Una Scuola che alterna le vittime, si passa dalla violenza degli alunni nei confronti delle insegnanti ai maltrattamenti che quest'ultime infliggono agli studenti. Un mondo che sembra aver dimenticato lo scopo per il quale è stato costituito: l'insegnamento, il rispetto, ...

Concorsi - il Comune di Genova cerca 20 insegnanti Scuola dell’Infanzia : Il Comune di Genova ha indetto un nuovo concorso pubblico per 20 posti da insegnanti Scuola dell’Infanzia. Le risorse saranno inquadrate nella categoria C, con posizione economica C.1. Per partecipare è necessario presentare la domanda di partecipazione entro il 3 aprile. Vediamo nel dettaglio i requisiti, la domanda e le prove di selezione previste dal bando. (Scarica il bando). Requisiti richiesti I candidati al Concorso per 20 posti da ...

Usa - l’idea di Trump per combattere le stragi a Scuola : “Addestriamo e armiamo gli insegnanti” : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la ‘sessione di ascoltò alla Casa Bianca con studenti sopravvissuti alla strage nella scuola di Parkland, appare disposto a considerare l’idea che insegnanti, appositamente formati, possano essere muniti di armi, per poter reagire in simili episodi. “La esamineremo con attenzione”, ha detto Trump, in risposta alla ipotesi avanzata da una delle persone presenti. ...

"Insegnanti con le armi a Scuola Così studenti Usa più sicuri" Proposta choc di Trump anti-strage : "Se ci fossero insegnanti esperti di armi, potrebbero porre fine ad un attacco molto velocemente". In un incontro alla Casa Bianca con i sopravvissuti in sparatorie a scuola, il presidente Donald Trump si dichiara favorevole a dotare gli insegnanti di armi nascoste. In sala c'erano le delegazioni di sopravvissuti nelle sparatorie in Florida, Colombine (1999) e Sandy Hook. Segui su affaritaliani.it

Buona Scuola - cosa c’è e cosa no nel contratto degli insegnanti : Il nuovo contratto degli insegnanti prevede un aumento salario medio di 85 euro al mese, che non basta a colmare il divario con i paesi europei. Ma quello che manca davvero è un sistema coerente di valutazione e formazione in servizio dei docenti. di Tortuga (Fonte: lavoce.info) Dopo nove anni e diciannove giorni i circa 730mila insegnanti della Scuola italiana hanno un nuovo contratto. Il testo è molto più lungo e articolato rispetto all’ultimo ...

Insegnanti sviliti e genitori 'in cattedra' - il paradosso della Scuola italiana : Nei casi più gravi diventano un caso di cronaca come è capitato non solo ieri ma anche sabato scorso quando un genitore ha aggredito un vicepreside che aveva rimproverato il figlio. E dieci giorni fa,...