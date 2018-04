Cosa rischia Zuckerberg dopo l' audizione al Congresso Usa

agi

(Di lunedì 9 aprile 2018) Saranno due giorni cruciali per Mark Zuckerberg, quando domani e dopodomani testimonierà davanti alle commissioni delUsa. E davanti a una serie di parlamentari che appaiono tanto confusi quanto agguerriti. Probabilmente l’obiettivo del Ceo di Facebook sarà quello di scusarsi per gli errori, rassicurare ilche la sua piattaforma non sia sfruttata per manipolazioni, e spiegare come saranno meglio protetti i dati degli utenti. Ad assisterlo è scesa in campo una schiera di consulenti, esperti di comunicazione e in particolare legali dello studio Wilmer Hale, che lo stanno preparando per la maratona di due giorni. A guidare quest’ultima squadra, Reginald J. Brown, ex assistente speciale di George W. Bush. Per inciso, tra gli ex partner di Wilmer Hale figura anche Robert Mueller, già direttore dell’Fbi e attuale procuratore ...