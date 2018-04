Ligue 1 | Il Psg rallenta | pari al fotofinish con il Saint Etienne

Ligue 1 - un'autorete di Debuchy salva il Psg a Saint-Étienne : PARIGI - Per oltre un tempo in inferiorità numerica, il Paris Saint-Germain , è riuscito a rimontare e pareggiare al 91', nell'anticipo di St.Etienne , 1-1, . Cabella al 17' porta in vantaggio i ...

Psg - 5 record da battere nel finale di stagione in Ligue 1 : Il Psg anche quest'anno ha fallito l'obiettivo Champions. Nonostante una campagna estiva faraonica, la proprietà qatariota non è riuscita ad arrivare fino in fondo nella competizione europea più ...

Probabili Formazioni Saint-Etienne-Psg Ligue 1 - 06-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Saint-Etienne-Paris Saint Germain, 32^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 20:45. Tornano Kurzawa e Pastore dal 1′, riposo perDani Alves? Allo Stadio Geoffroy Guichard il Saint-Etienne nono in classifica è chiamato a compiere quella che, sulla carta, appare molto più di un’impresa: sfidare il Paris Saint-Germain di Emery. Il tecnico dei parigini, che l’anno prossimo non sarà più l’allenatore ...

Ligue 1 - sgambettò un giocatore in Nantes-Psg : l'arbitro Tony Chapron sospeso per 8 mesi : Un video che diventò, in poche ore, virale in tutto il mondo e che causò l'immediata sospensione del direttore di gara con successiva apertura di un fascicolo da parte della Commissione disciplinare ...

Ligue 1 : Dani Alves fa felice il Psg - il Lione sbanca Marsiglia : Saint-Maximin illude il Nizza all'Allianz Riviera, Di Maria e il brasiliano ribaltano il risultato. Depay segna il 3-2 al Velodrome al 90'

Ligue 1 - Dani Alves regala il successo al Psg : 2-1 a Nizza : TORINO - Il Psg vince allo scadere contro un ottimo Nizza : una rete di Dani Alves punisce severamente la squadra di Favre che è riuscita a tener testa alla capolista della Ligue 1 per tutti i 90 ...

Probabili Formazioni Nizza-Psg Ligue 1 - 18-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Nizza-Psg, 30^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 13:00. Torna Balotelli dal 1′ accanto a Saint-Maximin. Anche Emery fa scendere in campo i titolarissimi. All’Allianz Riviera il Nizza di Favre, in ripresa rispetto agli ultimi mesi sotto il profilo dei risultati, ospita un Paris Saint-Germain che in campionato continua a dominare ma che, al di fuori della Francia, anche quest’anno ha deluso le ...

Ligue 1 - Balotelli; Nizza rassegnato all'addio. E Verratti "riconquista" il Psg : Dirà addio alla Costa Azzurra e al club che l'ha rimesso in orbita. A Nizza, ormai, ne sono convinti tutti. Anche il presidente Rivère che ieri ha ammesso: 'Balotelli aspira ad altro'. Ma non sarà una ...

Ligue1 : doppio Mbappe - il Psg batte 2-1 Angers : Il Psg batte 2-1 l'Angers nell'anticipo della 31/ma giornata. A trascinare i parigini a quota 80 punti ci ha pensato Mbappe, autore di una doppieta, nel primo tempo. Il Psg, rimasto in 10 dal 16' ...

Probabili Formazioni Psg-Angers Ligue 1 - 14-3-2018 : Le Probabili Formazioni di Paris Saint-Germain-Angers, Anticipo 31^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 17:00: Cavani e Di Maria ritornano titolari, mentre Moulin rilancia Coulibaly in mezzo al campo. Al Parco dei Principi Il Paris Saint-Germain di Emery, dopo il netto 5-0 in campionato contro il Metz, ospita un Angers che sta attraversando un buon periodo di forma ma che allo stesso tempo deve fare i conti contro una vera e propria corazzata ...

Ligue 1 - cinquina al Metz : Psg incontenibile : Nell'attesa di conoscere il futuro dell'allenatore spagnolo Unai Emery, il Paris Saint-Germain mantiene 11 punti di vantaggio sul secondo in classifica, il Monaco, nella Ligue 1 dopo 29 giornate. I ...

Ligue 1 - il Psg si sfoga in campionato : comoda cinquina al Metz : Ritrovare almeno il sorriso. Per cancellare i lividi di Champions. Era l'essenziale per il Psg, favorito poi dalla clemenza del calendario. Dopo l'uscita di scena agli ottavi in Europa, la squadra ...

Probabili Formazioni Psg-Metz Ligue 1 - 10-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Paris Saint-Germain-Metz, 29^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 17:00: Lo Celso ritorna titolare, mentre Hantz sostituisce Palmieri squalificato con Assou-Ekotò. Al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain di Emery, dopo la clamorosa eliminazione il Champions contro il Real Madrid agli ottavi di finale, ospiterà il Metz di Hantz ultimo in classifica, che nell’ultimo turno di campionato è riuscito a ...

Psg - quasi 500 milioni ‘buttati’ : vincere solo la Ligue 1 non può bastare : Il Psg esce a testa bassissima dalla Champions League, umiliazione contro il Real Madrid, prima il ko per 3-1 in Spagna, poi l’altra sconfitta anche in Francia per 1-2 ad opera di Cristiano Ronaldo e compagni. E’ vero che di fronte c’erano i campioni in carica ma in Liga stanno trovando più di qualche problema, per il Psg non essere stati mai in partita per la qualificazione non può essere accettato per la dirigenza e per i ...