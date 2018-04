Blitz di Forza Nuova contro l’aborto davanti alla Casa delle Donne | “194 strage di Stato”

Roma - Blitz fascisti Forza Nuova alla Casa delle donne : Questa mattina davanti alla Casa Internazionale delle donne , nel quartiere Trastevere di Roma, è apparso uno striscione contro la legge sull'aborto , con la scritta ' 194 strage di Stato '. "Oggi ...

Roma - Blitz Forza Nuova alla Casa delle donne. Affisso striscione anti-aborto : “194 strage di Stato” : Secondo attacco in pochi giorni a Roma contro la legge sull’aborto. Dopo la rimozione del maxi manifesto Affisso dall’associazione ProVita in via Gregorio VII, Forza Nuova si è presentata davanti sabato mattina davanti alla Casa Internazionale delle Donne, nel quartiere Trastevere della Capitale, e ha Affisso uno striscione contro la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, con la scritta “194 strage di ...

Desio - Blitz di Forza nuova in Comune : militanti irrompono in aula mentre si discute il provvedimento antifascista : Applausi di scherno e insulti mentre si vota la mozione che impegna la giunta a "non concedere spazi, patrocini e contributi a chi non rispetta i valori della...

DiMartedì - Blitz di Forza Nuova nello studio tv. Floris : 'Non è accettabile' : DiMartedì, blitz di Forza Nuova nello studio tv. Floris: 'Non è accettabile'. Il direttore di La7: 'Hanno tentato di bloccare la messa in onda del programma'. MANUEL AGNELLI CRITICO SU XF: ECCO COSA ...

