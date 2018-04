Blastingnews

: Quattordicesima pensioni: pagamento a luglio, ecco i requisiti 2018 - michelespione90 : Quattordicesima pensioni: pagamento a luglio, ecco i requisiti 2018 - _pensionati_ : Pensioni, a chi spetta la quattordicesima: requisiti e importi -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Da qualche anno a molti #pensionati viene erogata nel mese diuna mensilita' aggiuntiva, la #. Per avere diritto allamensilita' i pensionati devono rispettare deianagrafici e reddituali. Se il requisito dell’eta' è abbastanza fisso, quello reddituale varia in base a precisi parametri relativi al cosiddetto trattamento minimo Inps. Si tratta dell’importo minimo di pensione pagabile ad ogni pensionato che l’Inps aggiorna ogni anno per adeguarlo all’eventuale tasso di inflazione. Variando questo limite cambia il reddito che un pensionato deve detenere per poter fruire della. Al riguardo è molto importante presentare il modello Red la cui campagnaè finita lo scorso 28 febbraio. Si tratta del modello che serve al pensionato per comunicare i redditi posseduti dal suo nucleo familiare e che l’Inps utilizza per ...