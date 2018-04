Ultime contratto statali 2018 | scuola | novità arretrati e aumenti già in

Blastingnews

: #Gattuso e #Spalletti, a voi il derby. Rino nervoso per il contratto che non arriva, l'#Inter si affida alla stessa… - capuanogio : #Gattuso e #Spalletti, a voi il derby. Rino nervoso per il contratto che non arriva, l'#Inter si affida alla stessa… - MelchionnaMario : RT @cislfp: #Pa. I sindacati: 'le risorse del contratto a retribuzioni tabellari a causa del blocco prolungato. Superare ostacolo del tetto… - GiorgioCasiello : RT @cislfp: #Pa. I sindacati: 'le risorse del contratto a retribuzioni tabellari a causa del blocco prolungato. Superare ostacolo del tetto… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Quando verranno accreditati gliai dipendenti dellaed ai lavoratori degli altri comparti della Pubblica amministrazione con il rinnovo dei contratti #, nonché glidegli stipendi stipulati nei mesi scorsi? Il punto della situazione è stato fatto dal quotidiano Il Messaggero che ha descritto, nel dettaglio, i tempi dell'approvazione definitiva dei #contrattidel ministro Madia e degli accrediti nelle buste paga. A buon punto, seppur in ritardo, è il comparto dellaVIDEO, mentre per la sanita' e per gli enti locali i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente: infatti, per questi ultimi due comparti della Pubblica Amministrazione i nuovi contratti non sono stati ancora trasmessi ai giudici della Corte dei conti. Contrattinovita' oggi stipendi eIl rinnovo deldella...