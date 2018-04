Inter | Candreva | ' Resterei senza gol per andare in Champions League'

LIVE Milan-Inter - risultato e cronaca in tempo reale del Derby : dentro Eder per Candreva : Notizie sul tema Dove vEdere Milan-Inter in diretta TV e streaming gratis oggi 4 aprile Milan-Inter probabili formazioni: le ultime da San Siro Napoli, De Laurentiis disposto a fare follie per Suso: ...

Diretta/ Milan Inter - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : Candreva fallisce una buona opportunità! : Diretta Milan-Inter, info streaming video e tv: al Meazza, la Scala del calcio, è in programma il recupero del derby della Madonnina.

LIVE Milan-Inter - risultato e cronaca in tempo reale del Derby : Candreva impegna Donnarumma : Notizie sul tema Milan-Inter probabili formazioni: le ultime da San Siro Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming gratis oggi 4 aprile Napoli, De Laurentiis disposto a fare follie per Suso: ...

Inter - si studia il rinnovo di Candreva : tra benefici e scadenze - il punto : L'Inter pensa al rinnovo di Antonio Candreva . L'esterno offensivo nerazzurro e della Nazionale è in scadenza nel 2020 e la società nerazzurra, come scrive il Corriere dello Sport , vuole prolungare l'accordo con l'ex Lazio per abbassare la quota di ammortamento e di conseguenza far 'sorridere' il bilancio. La firma, per sfruttare l'opportunità nell'esercizio in corso, ...

Inter - Nazionali : Candreva e Perisic titolari - Cancelo con Cristiano Ronaldo Video : I maggiori Campionati di calcio si sono fermati in questa settimana per dare spazio alle Nazionali. Di to i nerazzurri che scenderanno in campo oggi e domani nelle prestigiose sfide amichevoli che precedono i Mondiali 2018, che andranno in scena in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. João Cancelo titolare con Cristiano Ronaldo Portogallo-Egitto si affronteranno questa sera alle ore 20.45 al Letzigrund Stadion di Zurigo. Ecco le probabili ...

Inter - finalmente due esterni spallettiani : Candreva costruisce - Perisic affonda i colpi : L'Inter torna a volare grazie al supporto delle corsie laterali. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia l'ottimo lavoro svolto da Perisic e Candreva contro la Sampdoria. 'La Samp viene letteralmente squarciata dagli esterni nerazzurri, loro sì molto spallettiani nell'Interpretazione.

Inter - Candreva col Napoli si esalta - ma il gol resta un tabù : L'assurda morte di Davide Astori ha portato al rinvio del derby, partita in cui Antonio Candreva si esalta. Ma il calendario propone subito all'esterno romano un altro avversario cui lo legano bei ...

Candreva punta il Milan : "io uomo derby. Liti nello spogliatoio dell'Inter? Ci ridiamo sopra" : L'esterno offensivo dell'Inter ha parlato così a Premium Sport, allontanando poi le voci di presunte Liti nello spogliatio nerazzurro "Io uomo derby? L'anno scorso ho fatto due gol nelle due sfide ...

Inter - Candreva : 'Zero gol? Spero di sbloccarmi contro il Milan' : 'Io uomo derby? L'anno scorso ho fatto due gol nelle due sfide contro il Milan, ma non sono bastati per vincere i due derby. Mi auguro di farne un altro domenica'. Antonio Candreva, a 'Premium Sport', si carica per la sfida ai rossoneri. Il centrocampista dell'Inter in campionato è ancora a secco di gol: 'La casella dello zero un pò mi sta turbando, ma cerco di non pensarci. Siamo una ...

ARBITRO PAIRETTO/ Video - moviola VAR Inter Benevento : Ranocchia sgambetta Cataldi - ma Candreva ha da ridire : ARBITRO PAIRETTO, moviola VAR Inter Benevento: Video, Ranocchia sgambetta Cataldi, niente rigore per la squadra sannita. Le ultime notizie sugli episodi dell'anticipo di San Siro(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:39:00 GMT)

Inter-Benevento - le pagelle dei nerazzurri : Handanovic - che parata. Male Rafihna e Candreva : Handanovic 6.5 Decisivo il suo intervento su Coda nel primo tempo. CANCELO 6.5 Si riprende nel secondo tempo con l'angolo da dove arriva il vantaggio dell'Inter ed è suo l'assist per il 2-0 di ...