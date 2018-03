Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping a Pechino

Kim Jong-un a Pechino : che cosa c'è "dietro" la storico viaggio all'estero del dittatore : Una visita storica e inattesa. I media ufficiali cinesi e nordcoreani hanno confermato la notizia: Kim Jong-un è andato a Pechino e ha effettuato la sua prima visita all'estero da quando...

La Cina conferma la visita a Pechino di Kim Jong-un - : Secondo i media locali, il leader nordcoreano, accompagnato dalla moglie, ha incontrato il presidente Xi Jinping. "La denuclearizzazione della penisola dipende da Usa e Seul", ha detto Kim nel corso ...

Corea del Nord : Kim Jong-un a Pechino - “impegno per la denuclearizzazione” : Durante la visita a Pechino che si è conclusa ieri, il leader NordCoreano Kim Jong-un ha rassicurato il presidente cinese Xi Jinping sul fatto che la Corea del Nord è impegnata sulla strada della denuclearizzazione. “La nostra coerente posizione consiste nell’impegno sulla denuclearizzazione della penisola Coreana, in linea con la volontà del presidente Kim Il Sung e del segretario generale Kim Jong Il“, ha dichiarato Kim, ...

Visita storica di Kim Jong-un in Cina : “La denuclearizzazione dipende da Usa e Seul” : Visita storica di Kim Jong-un in Cina: “La denuclearizzazione dipende da Usa e Seul” Il leader nordcoreano ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping per la prima volta dalla loro ascesa al potere Continua a leggere

Cina conferma visita a sorpresa Kim Jong-un e apertura ad abbandonare programma nucleare : Pechino conferma la visita a sorpresa del leader della Corea del Nord Kim Jong-un al presidente cinese Xi Jinping. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Xinhua, che aggiunge che la Cina conferma l'...

Corea del Nord - Kim Jong-un in Cina : 'La denuclearizzazione dipende da Usa e Seul' : Il summit tra i due leader asiatici, confermato dalle immagini della tv di Stato, è stato organizzato ufficialmente per "rafforzare gli accordi bilaterali". Quello del dittatore della Corea del Nord è ...

Nordcorea - Kim Jong-un a Pechino (in treno) : è il primo viaggio all’estero da leader : Nordcorea, Kim Jong-un a Pechino (in treno): è il primo viaggio all’estero da leader Nordcorea, Kim Jong-un a Pechino (in treno): è il primo viaggio all’estero da leader Continua a leggere

Kim Jong-un è andato in Cina in treno? : Lo suggeriscono immagini di un treno speciale in arrivo a Pechino e misure di sicurezza delle grandi occasioni: ma non ci sono ancora conferme ufficiali The post Kim Jong-un è andato in Cina in treno? appeared first on Il Post.

Kim Jong-un - l'ennesimo colpo di scena sfocia nel 'mistero' Video : 4 #Kim Jong-un possiede l'incredibile capacita' di catalizzare l'attenzione del mondo nelle maniere più impensabili. Far accendere i riflettori su quello che, fino a poco più di un anno fa, era lo 'Stato eremita' con gli spericolati test missilistici e le minacce nucleari è stato fin troppo facile. Ma il 2018, per il momento, è l'anno del disgelo tra le due Coree, favorito dalla 'tregua olimpica' e potrebbe passare alla Storia per ...

Kim Jong-un in Cina con un treno speciale - nessuna conferma ufficiale - : Secondo Bloomberg, il leader nordcoreano avrebbe raggiunto Pechino a bordo di un treno blindato su cui era solito viaggiare il padre. Se la notizia dovesse essere confermata si tratterebbe della prima ...

Kim Jong-un in visita a sorpresa a Pechino : visita a sorpresa. Il leader nordcoreano Kim Jong-un è andato a Pechino. Si tratta del primo viaggio all’estero dalla presa del

È in corso una visita riservata di Kim Jong-un a Pechino - dice Bloomberg : Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord, è arrivato a Pechino, in Cina, per una visita che non era stata annunciata, scrive Bloomberg citando tre fonti. Se fosse confermato, sarebbe il primo viaggio all’estero di Kim Jong-un da quando è The post È in corso una visita riservata di Kim Jong-un a Pechino, dice Bloomberg appeared first on Il Post.

Secondo i media cinesi Kim Jong-un è a Pechino : Manca ancora una conferma ufficiale, ma i media cinesi parlano già di un viaggio del dittatore nordcoreano Kim Jong-un alla volta di Pechino. Una visita il cui significato sarebbe impossibile da sottovalutare, considerando che dal 2011, anno in cui ha preso il potere, non ha mai lasciato il Regno eremita.Le voci che si sono diffuse rapidamente derivano dalle immagini televisive che mostrano l'arrivo di un treno nordcoreano nella capitale cinese, ...

Kim Jong-un a sorpresa visita Pechino : Il leader nordcoreano Kim Jong-un non finisce di stupire per il suo inedito 'movimentismo'. Dopo le aperture verso la Corea del Sud in anticipazione dei Giochi Olimpici di Pyongyang, l'accettazione di ...