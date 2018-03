Xiaomi arriva ufficialmente anche in Portogallo

Xiaomi Redmi Note 5 Pro arriva in Europa (Italia) : ecco i prezzi in euro : La versione internazionale dello Xiaomi Redmi Note 5 Pro arriverà presto in europa (Italia) con banda LTE 20: ecco i prezzi di vendita in euro secondo recenti rumors.A poco più da un mese dal suo annuncio ufficiale avvenuto in Cina, gli Xiaomi Redemi Note 5 Pro dovrebbero fare molto presto capolino anche nel mercato europeo, quindi arriveranno anche in Italia.Xiaomi infatti ha già iniziato a insediarsi sul nostro territorio nazionale, e vende ...

Xiaomi Mi 7 potrebbe arrivare solamente a giugno - con snapdragon 845 e 8 GB di RAM : Se Xiaomi Mi MIX 2s verrà presentato a fine marzo, bisognerà attendere fino a giugno per poter vedere Xiaomi Mi 7, secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina. Sembrano comunque confermate la presenza di uno snapdragon 845 e di 8 GB di RAM. L'articolo Xiaomi Mi 7 potrebbe arrivare solamente a giugno, con snapdragon 845 e 8 GB di RAM è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus arrivano nel Mi Store in Spagna : Xiaomi Redmi 5 e Xiaomi Redmi 5 Plus, presentati nel mese di dicembre in Cina, arrivano nel Mi Store spagnolo, anche se bisognerà attendere ancora qualche giorno per poterlo utilizzare. L'articolo Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus arrivano nel Mi Store in Spagna è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Surge S2 potrebbe debuttare al MWC 2018 - dopo che Redmi Note 5 sarà arrivato in India : Al Mobile World Congress 2018 di Barcellona Xiaomi potrebbe presentare il nuovo SoC Surge S2, che potrebbe essere utilizzato su Xiaomi Mi 6X. Nel frattempo però potrebbe lanciare Xiaomi Redmi 5 Plus in India, utilizzando per la versione internazionale il nome Xiaomi Redmi Note 5, come anticipato qualche tempo fa. L'articolo Xiaomi Surge S2 potrebbe debuttare al MWC 2018, dopo che Redmi Note 5 sarà arrivato in India è stato pubblicato per la ...

Android 8.0 Oreo arriva su Xiaomi Mi MIX 2 con Miui 9 Global Beta 8.1.18 : L'aggiornamento alla versione 8.1.18 di Miui 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX 2, il tri bezel less del produttore cinese, ha portato l'atteso aggiornamento ad Android 8.0 Oreo. Oltre alle tantissime novità introdotte dalla nuova versione del robottino verde ce ne sono altre dedicate proprio allo smartphone. L'articolo Android 8.0 Oreo arriva su Xiaomi Mi MIX 2 con Miui 9 Global Beta 8.1.18 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.