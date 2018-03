Verso il governo? Romani FI | “Problema è veto M5s a Berlusconi interlocutore Errore

Verso il governo? Romani : “Problema è veto M5s a Berlusconi interlocutore” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: “Se questa è la ...

Salvini e Di Maio : passo dopo passo Verso il governo : C'è un'espressione che usa spesso Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini, pura ragione complementare all'istinto pirata del leader della Lega: "passo dopo passo". passo dopo passo di un cammino che porta al governo. Diciamo la verità, l'elezione delle cariche istituzionali prefigura uno schema per il governo che verrà. Se alle elezioni è crollato il Nazareno di Berlusconi e Renzi, nel Palazzo si è andato ...

Salvini Di Maio : passo dopo passo Verso il governo : C'è un espressione che usa spesso Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini, pura ragione complementare all'istinto pirata del leader della Lega: "passo dopo passo". passo dopo passo di un cammino che porta al governo. Diciamo la verità, l'elezione delle cariche istituzionali prefigura uno schema per il governo che verrà. Se alle elezioni è crollato il Nazareno di Berlusconi e Renzi, nel Palazzo si è andato ...

Ecco quali sono le tappe Verso il nuovo governo : consultazioni il 3 aprile : Parte con l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, il countdown verso la formazione dell'esecutivo dopo il voto del 4 marzo. I tempi sono incerti per parlare della prima cerimonia della ...

Verso il nuovo governo : a breve via alle consultazioni al Quirinale : Il prossimo 3 aprile, presumibilmente, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, darà il via alle consultazioni e ascolterà i vari gruppi parlamentari che lo guideranno nella scelta per il conferimento dell'incarico di governo. Ecco tutte le tappe.Continua a leggere

Camere - Nobili (Pd) : “Si sta avverando quello che dicevamo. Si va Verso un governo Bannon” : Cosa farà il Pd? Prima della riunione del gruppo dem Franceschini ha la bocca cucita. A parlare è il renziano Luciano Nobili che spiega: “Scheda bianca? Decideremo alla riunione del gruppo. quello che è certo è che la principale prospettiva si sta verificando quello che dicevamo, cioè che si sta costruendo un governo Bannon“ L'articolo Camere, Nobili (Pd): “Si sta avverando quello che dicevamo. Si va verso un governo ...

Presidenze - centrodestra spaccato. Verso l'intesa tra Lega e M5s. Di Maio : 'Un segnale per il governo' : Come presidente del Senato il Carroccio vota la Bernini al posto di Romani voluto da Forza Italia. Lei: 'Non sono disponibile'. Ira di Berlusconi: 'La mossa di Salvini un atto ostile'. Per la Camera i ...

Galletti : firma protocolli bel segnale Governo Verso Roma e Italia : Roma – Galletti: a livello amministrativo mai esistite polemiche Roma – Di seguito le parole di Gian Luca Galletti, ministro dell’Ambiente. “E’ un bel segnale,... L'articolo Galletti: firma protocolli bel segnale Governo verso Roma e Italia proviene da Roma Daily News.

Governo Salvini - avanza l'ipotesi Luigi Di Maio Verso Montecitorio Ma lo scenario potrebbe mutare se... : L’empasse sulla formazione di una maggioranza parlamentare - e quindi di un Governo - sembra avere poche possibilità di essere sciolta. Di tutte le soluzioni possibili dell’equazione ne resta in piedi Segui su affaritaliani.it

Pensioni 2018 - Salvini e Di Maio : si va Verso possibile intesa di Governo? Video : Si continua a parlare di #Pensioni 2018. Sui social ci si interroga sulle misure che potrebbero essere le migliori, tra quota 100 e 41 [Video], alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale e confidando si arrivi ad un accordo. I cittadini confidano sui social, soprattutto quelli che hanno dato un voto di protesta, patteggiando per un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma al momento attuale vi è solo una gran confusione. Molte ...

Pensioni 2018 - Salvini e Di Maio : si va Verso possibile intesa di Governo? : Si continua a parlare di Pensioni 2018. Sui social ci si interroga sulle misure che potrebbero essere le migliori, tra quota 100 e 41, alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale e confidando si arrivi ad un accordo. I cittadini confidano sui social, soprattutto quelli che hanno dato un voto di protesta, patteggiando per un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma al momento attuale vi è solo una gran confusione. Molte telefonate tra ...

Rom - anch’io ho paura se Salvini va al governo. Chi è diVerso dovrà lottare : Mi manca ancora il fiato dopo i risultati del 4 marzo. Ma cerco di tornare a respirare. I programmi dei vincitori cambiano molto il quadro e mi riferisco in particolare a quello della Lega che non fa presagire cose molto buone per chi come i rom e i sinti sono stati a lungo oggetto di campagne d’odio, insieme con immigrati e musulmani. Immagino anche i sorrisi compiaciuti dei miei “estimatori” sul blog. Ma non sono preoccupata tanto per questo ...

Di Maio detta le condizioni : 'No a governo diVerso da M5S' - : 'UE CI ASCOLTI, MISURE PER NOSTRE IMPRESE PICCOLE E FRAGILI' ' Non si vuole andare al muro contro muro , la nostra economia è molto particolare, le nostre imprese sono piccole e fragili, hanno ...

I passi Verso il governo del Paese : Si, ma con quale legge elettorale? E anche su questo punto, vista l'impossibilità di determinare una maggioranza con il Rosatellum, la classe politica dovrà per forza inventarsi un percorso ...