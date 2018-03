Odo i 5 stelle far festa Fico l' anti sistema si mette la cravatta Ma al Quirinale a

Di Maio : finito periOdo opposizione. Inizia era governo 5 Stelle : Roma – Di Maio: 5S dimostrerà che politica si può fare in maniera differente Roma – Di seguito le parole riportate sul profilo Facebook personale... L'articolo Di Maio: finito periodo opposizione. Inizia era governo 5 Stelle proviene da Roma Daily News.

I Cinque Stelle si gOdono il primato. 'Ora tutti dovranno parlare con noi' : Bonafede su questo non si sbilancia: 'È troppo presto ora per parlare di alleanze' ma di certo, rimarca, 'Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica del paese e avrà un ruolo da protagonista ...

I Cinque Stelle si gOdono il primato. "Ora tutti dovranno parlare con noi" : Il Movimento 5 Stelle esulta per quello che Alessandro Di Battista definisce un "trionfo, una vera e propria apoteosi che dimostra la bontà del lavoro che abbiamo fatto". E ora, rivolgendosi agli altri partiti, "tutti quanti dovranno venire a parlare con noi: e questa è la migliore garanzia di trasparenza per i cittadini, perché tutti i partiti - ribadisce il volto più amato del ...

Ministri 5 Stelle - una mossa poco ortOdossa in una campagna poco ortOdossa : La decisione del Movimento 5 Stelle di presentare in anticipo la squadra di governo è stata forse l’evento più interessante di una campagna elettorale che ormai passerà alla storia come una campagna vuota, nei contenuti come anche negli slogan, che in altri tempi avevano almeno la funzione di far mimetizzare la vuotezza sostanziale delle proposte, puntualmente dissimulata. Perché se è normale che una campagna elettorale sia fatta di slogan, ...

“Stella tra le stelle. Addio”. Drammatico lutto nella televisione italiana. Lei - indiscussa icona degli anni ’90 amatissima e seguitissima da tutti i vip - se ne è andata tragicamente. Fino alla fine si è presa cura del suo corpo meraviglioso che trattava in mOdo quasi maniacale. Resterà per sempre nel cuore di tutti : lutto nel mondo della televisione. Anche se sarebbe più giusto dire: lutto nel mondo dell’astrologia. Se ne è andata a 85 anni Sirio, l’astrologa dei vip sempre presente nei salotti televisivi. Impossibile dimenticare la sua lunga chioma bionda, lo sguardo ipnotico e il suo modo di vestire eccentrico e inconfondibile. Sirio è morta alle 23.30 di lunedì 19 febbraio all’ospedale di Niguarda dove era ricoverata da quasi un anno per via di un tumore ...

Foggia - entusiasmo alle stelle : prima il Brescia poi l’esOdo per Novara : Quattro vittorie consecutive per il Foggia, la squadra di Stroppa è reduce dall’entusiasmante successo casalingo contro il Carpi. Il mercato invernale ha cambiato radicalmente la squadra, dal baratro della retrocessione la squadra si è trovata in breve tempo a ridosso dei playoff, l’obiettivo è alla portata. Adesso un nuovo importante match, quello davanti al pubblico amico contro il Brescia, obiettivo quinta vittoria consecutiva che ...

“È ufficiale - lui ci sarà”. Ballando con le stelle - Milly Carlucci e la “pazza” sorpresa : la conduttrice non sta più nella pelle e l’ultima novità la annuncia in un mOdo del tutto “spettacolare”. Chi si è aggiunto al cast e cosa ha combinato la presentatrice : Ballando con le stelle sta prendendo forma e ogni giorno esce un nome ufficiale del nuovo cast: i fan non stanno più nella pelle. L’ultima novità? Uno dei prossimi concorrenti di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, sarà Giovanni Ciacci sarà. Il programma sta scaldando i motori e decollerà il prossimo 10 marzo. L’annuncio che ha dato conferma della presenza in qualità di concorrente al ...