I deputati di FIno al voto solo alla' del 4° scrutinio per l'elezione del presidente di Montecitorio. Lo conferma Brunetta. Il gruppo FI è in attesa dell' evoluzione dello scrutinio al Senato. Strategia messa in atto per avere la garanzia che il patto con M5S venga rispettato e che al Senato,dove è in corso il terzo scrutinio, i pentastellati votino per la candidata del centrodestra Elisabetta Casellati. "Le intese con M5S non sono prodromiche alla formazione del governo",precisano in una nota.(Di sabato 24 marzo 2018)