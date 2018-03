Il 7 maggio 2018 è la Giornata Mondiale della Lentezza | ecco come festeggiarla

Street Fighter 30th Anniversary Collection è in arrivo il 29 maggio 2018! : Celebra 30 anni di di combattimenti con Street Fighter 30th Anniversary Collection, in arrivo il 29 maggio 2018 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch! Street Fighter 30th Anniversary Collection raggruppa 12 iconici capitoli della serie che hanno fatto la storia di Street Fighter. Quattro di questi titoli includeranno anche la possibilità di giocare online. Street Fighter 30th Anniversary Collection arriva a maggio ...

I cinque maggiori rischi geopolitici del 2018 : 'Quindi, occorre prepararsi per un anno a venire che è pieno di rischi, uno in cui gli Stati Uniti e il mondo dovranno affrontare una prova di stress tra potenziali shock politici ed economici. ...

PRATO FILM FESTIVAL 20/23 maggio 2018 VI edizione : Si tiene a PRATO dal 20 al 23 maggio 2018 la sesta edizione del PFF – PRATO FILM FESTIVAL, fondato e diretto da Romeo Conte e realizzato in collaborazione con il Comune di PRATO – Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive del Comune di PRATO, Confcommercio Pistoia e PRATO, Lions Club PRATO Datini, Convitto Nazionale Statale Cicognini e con […]

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 20 marzo 2018 : un omaggio per Gemma! Due dame scoprono un’amara verità! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over martedì 20 marzo 2018: viene a galla una bugia di Sossio! Paola vuole rifrequentare Giorgio! E Gemma… Anticipazioni Uomini e Donne: Sossio esce con due Donne in due giorni ed emerge una “bollente” novità! Ida e Riccardo litigano e poi si baciano! Paola rivuole Giorgio! Tina presenta la nuova versione della “mummia”! Battibecchi, divertenti ...

Parma : il 5 e 6 maggio 2018 si vola in mongolfiera sulla Food Valley : Le prime luci e lo spettacolo dei colori del mattino, volando a bordo di una mongolfiera. Non è un sogno, ma l’emozione che si vive a Parma, pernottando negli alberghi della catena INC Hotels Group. La partenza è il 5 e 6 maggio 2018 dalla Rocca di Sala Baganza (PR), la regale dimora di Maria Luigia d’Austria, al sorgere del sole, per godersi dall’alto il territorio della Food Valley, ammirando a sud le cime dell’Appennino tosco-emiliano – ...

7° Convegno di Ufologia città di Pomezia : appuntamento domenica 13 maggio 2018 : Finalmente è arrivata la data del Convegno più popolare in Italia, il “7° Convegno di Ufologia città di Pomezia” che si terrà domenica 13 maggio 2018, al solito presso l’accogliente e rinomato Simon Hotel a 5 stelle, divenuto in pochi anni il Convegno più ambito e ricercato sui motori di ricerca in Italia per la splendida organizzazione e la qualità dei relatori crème dell’Ufologia italiana e per le tante sorprese e innovazioni che ...

Festival di Nova Eroica a Buonconvento (Siena) dal 27 aprile al 1 maggio 2018 : La bellezza dei paesaggi tra la Val d’Arbia e il Chianti fanno da cornice alla più bella ed inNovativa manifestazione ciclistica di questi ultimi anni A Buonconvento (Siena) torna il “Festival di Nova Eroica” Il Festival di Nova Eroica è una manifestazione di uomini, donne uniti nello sport. Ci sono artisti e musicisti, cuochi stellati che si esibiranno sia nei vicoli del paese medioevale e nelle sale del Museo d’Arte Sacra, ...

Isola dei Famosi 2018 : nomination - scontro Simone-Jonathan/ Valeria Marini maggiordomo - Marco Ferri eliminato : Andiamo a scoprire cosa è accaduto nella nona puntata dell'Isola dei Famosi: nomination, eliminato e lo scontro tra Simone e Jonathan. Alessia Mancini la migliore.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 07:06:00 GMT)

Elezioni 2018 - Boldrini : “Non ci sono vincitori - non c’è nessuna maggioranza” : Boldrini (Liberi e Uguali) interviene a Carta Bianca su Rai Tre: "Non ci sono vincitori, nessuno ha la maggioranza, nemmeno alla Camera. Non mi pare che Di Maio e Salvini stiano cercando alleati, come dovrebbe avvenire in una democrazia".Continua a leggere

Festival di Nova Eroica a Buonconvento (Siena) dal 27 aprile al 1 maggio 2018 : La bellezza dei paesaggi tra la Val d’Arbia e il Chianti fanno da cornice alla più bella ed inNovativa manifestazione ciclistica di questi ultimi anni A Buonconvento (Siena) torna il “Festival di Nova Eroica” Il Festival di Nova Eroica è una manifestazione di uomini, donne uniti nello sport. Ci sono artisti e musicisti, cuochi stellati che si esibiranno sia nei vicoli del paese medioevale e nelle sale del Museo d’Arte Sacra, ...

SONDAGGI NUOVO GOVERNO 2018/ Salvini-Di Maio - il 24% vuole maggioranza Lega-M5s : SONDAGGI e scenari verso il GOVERNO: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? Alleanza Di Maio e Salvini invece..(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Dal 6 maggio 2018 in Val D’Ega (BZ) - tra escursioni tematiche e prime esperienze d’arrampicata : Quando il bianco della neve, baciato da un sole che diventa ancora più caldo, lascia spazio al verde dei pascoli, la Val D’Ega (BZ) rivela la propria veste primaverile, fatta di sentieri che mettono gli accaniti camminatori d’alta quota ma anche i principianti della passeggiata in montagna nell’imbarazzo della scelta offerta dal più vasto comprensorio escursionistico dell’Alto Adige. Sulle Dolomiti è però facile ritrovare la propria via, ...

Concorsi Pubblici Aziende Ospedaliere : 322 posti a marzo - aprile - maggio 2018 Video : Continuiamo con ulteriori novita' per chi cerca lavoro [Video]. Varie Aziende Ospedaliere hanno indetto alcuni Concorsi Pubblici, per il reclutamento di personale sanitario professionale, da accogliere sia in Italia che all'Estero. Ma scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di Concorso in Italia a marzo-aprile 2018 L'ASL N. 13 di Novara in Piemonte, l'APSP Soggiorno per Anziani Fondazione Pitsch di Merano in provincia di Bolzano, l'APSP Cesare ...

Milano-Sanremo 2018 : gli italiani che possono sognare la vittoria. Elia Viviani la speranza maggiore : Mancano ormai due giorni alla Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Una corsa snervante, 300 chilometri che conducono dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, per l’unica delle cinque grandi Classiche che sorride ai velocisti. In Italia il successo manca dal 2006, quando Filippo Pozzato riuscì ad anticipare il gruppo per imporsi davanti ad Alessandro Petacchi e Luca Paolini in un podio tutto ...