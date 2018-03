Senato | Forza Italia compatto su Romani Di Maio | «Per noi è invotabile»

Pd verso l'astensione sia alla Camera che al Senato : ma di fatto è una posizione che aiuta Romani di Forza Italia : Astensione. Dovrebbe essere questa la posizione del Pd nelle votazioni per i presidenti di Camera e Senato al via domani in Parlamento. Una decisione che evidentemente lascia fare agli altri gruppi, ma di fatto in Senato aiuta il candidato di Forza Italia Paolo Romani, nome sul quale Silvio Berlusconi è irremovibile nonostante il no del M5s e le critiche del leghista Matteo Salvini. Ecco, in questo modo Romani verrebbe eletto con il ...

Senato - Forza Italia compatto su Romani : Si fa ardua la strada dell’accordo fra pentastellati e centrodestra sulla presidenza delle Camere. Per uscire dallo stallo il capo politico del Movimento propone un nuovo giro di incontri

Senato - Anna Maria Bernini si vergogna della sua “faccia da pregiudicata” sul documento. In Forza Italia : Simpatico siparietto nel corso della registrazione a Palazzo Madama di Anna Maria Bernini. La possibile nuova presidente del Senato (il suo è uno dei nomi più caldi) ha scherzato quando ha visto la fotocopia della sua carta d’identità, strappandola: “Questa faccia da pregiudicata… Dobbiamo assolutamente rifare il documento…”. Esponente di Forza Italia, Anna Maria Bernini non è una pregiudicata. C’è da sperare ...

Da Romani a Gasparri la rosa di Forza Italia per la guida del Senato : Presidenza del Senato al centrodestra, cioè a Forza Italia e guida della Camera ai Cinque stelle. Questa è la sintesi dell'accordo raggiunto dai leader del centrodestra , Silvio Berlusconi, Matteo ...

Si va verso un accordo tra le forze sui presidenti : Camera al M5s - Fico - e a Forza Italia - Romani? - il Senato : Tra gli alleati di Centrodestra, in nome della pax istituzionale si invitano tutte le forze politiche ad un incontro per un'equa divisione delle altre cariche per coinvolgere anche gli esclusi. ...

Forza Italia vuole Romani presidente del Senato - ma M5S si oppone : “No - è condannato” : Forza Italia punta su Paolo Romani per la presidenza del Senato, ma i pentastellati rifiutano il sostegno all'elezione del Senatore in quanto condannato in via definitiva per peculato: " "Vogliamo dare il via a questa legislatura, per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone condannate o sotto processo".Continua a ...

Il Senato va a Forza Italia Berlusconi insiste su Romani In corsa anche Bernini e Casellati : Il vertice del Centrodestra ha confermato che la presidenza del Senato - la Camera va ai 5 Stelle - spetta a Forza Italia. La Lega in cambio ottiene l'appoggio dell'intera coalizione all'indicazione di Salvini premier e la candidatura di Fedriga alle imminenti elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia Segui su affarItaliani.it

Il Senato va a Forza Italia In corsa Bernini o Casellati Camera - ok alla presidenza 5 Stelle : Il vertice del Centrodestra ha confermato che la presidenza del Senato - la Camera va ai 5 Stelle - spetta a Forza Italia. La Lega in cambio ottiene l'appoggio dell'intera coalizione all'indicazione di Salvini premier e la candidatura di Fedriga alle imminenti elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia Segui su affarItaliani.it

Berlusconi propone il candidato di Forza Italia alla presidenza del Senato : è Paolo Romani : Silvio Berlusconi propone il candidato di Forza Italia per la presidenza del Senato ai suoi alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Secondo le ipotesi circolate nelle ultime ore, la presidenza di Palazzo Madama spetterebbe proprio a un esponente forzista.Continua a leggere

Berlusconi apre ad un governo M5s : tregua con Salvini - Senato a Forza Italia : Dopo giorni di tensioni all'interno del centrodestra, sembra arrivata la schiarita tra Berlusconi e Salvini. Il leader di Forza Italia, per non restare fuori dai giochi, ha deciso di cambiare strategia, aprendo...

Presidente del Senato verso Forza Italia : Centrodestra, il patto: Salvini cede la seconda carica dello Stato in cambio del Friuli Presidente della camera al Movimento 5 Stelle, c'è l'intesa Elezione presidenti di Camera e Senato, chi sono i ...

Matteo Salvini - l'accordo con Silvio Berlusconi : a Forza Italia il Senato - in cambio il Friuli Venezia Giulia : Le trattative per le presidenze di Camera e Senato proseguono febbrili. Al centro, Matteo Salvini , che ha sentito anche Matteo Renzi . Tra poche ore, ad Arcore, il vertice decisivo al quale ...

Giulia Bongiorno verso la presidenza del Senato : da Matteo Salvini la spallata finale a Silvio Berlusconi e Forza Italia? : I rapporti tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi potrebbero presto diventare ancor più spigolosi per 'colpa' di Giulia Bongiorno . La senatrice eletta con la Lega è il nome sempre più accreditato per ...

Forza Italia boccia la Bongiorno al Senato. Ma Salvini ha sfondato : Roma. "Mettiamola così. Il 'Bongiorno' si vede dal mattino. E se il Bongiorno è un atto di prepotenza da parte di Matteo Salvini nei nostri confronti evidentemente non si va lontano", dice Maurizio ...