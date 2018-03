Ora Pd disponibile a confronto | ma trattativa riparta da zero

Disponibile patch 11 per PUBG su Xbox One : lista migliOramenti alle prestazioni : L'ultima patch per PUBG, al secolo PlayerUnknown's Battlegrounds, è Disponibile su Xbox One. Come notato in precedenza, si tratta di una patch volta a correggere una lunga serie di bug: sono disponibili anche le note complete con tutti i dettagli. Da queste si evincono anche diversi miglioramenti alle prestazioni di PUBG con la patch 11, insieme a modifiche importanti per l'interfaccia utente. Sono state poi apportate modifiche alle texture ...

Brigitte è Ora disponibile in Overwatch : Come già vi avevamo annunciato poco tempo fa, il nuovo eroe di Overwatch, Brigitte, sbarca su PC, PlayStation 4 e Xbox One.Brigitte, la figlia più giovane del progettista bellico Torbjörn Lindholm, è specializzata in armature. Può lanciare dei Moduli Riparatori per curare i suoi compagni, o curare automaticamente quelli vicini quando infligge danni ai nemici con la sua mazza. Quest'arma può colpire più bersagli, mentre Frustata stordisce i ...

South Park : Scontri Di-Retti : è Ora disponibile il DLC “Dal tramonto fino alla casa Bonita” : Ubisoft e South Park Digital Studios annunciano che il DLC "Dal tramonto fino alla casa Bonita" di South Park: Scontri Di-Retti è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Sviluppato dallo studio Ubisoft di San Francisco, in collaborazione con gli autori di South Park, Trey Parker e Matt Stone, il DLC "Dal tramonto fino alla casa Bonita" aggiunge una nuova storia alla campagna per giocatore singolo e una nuova classe di supereroi. "Dal ...

Non vedete l'Ora di giocare a Sea of Thieves? il pre-download è già disponibile - ecco le dimensioni del gioco : Se state attendendo con trepidazione l'uscita di Sea of Thieves e non vedete l'ora di giocare sin dall'apertura dei server abbiamo delle buone notizie per voi: il pre-download del gioco è già disponibile sia su PC che su Xbox One.Come riportato da GameRanx se siete tra coloro che vorranno sfruttare l'Xbox Game Pass per giocare alla nuova esclusiva Microsoft allora dovrete attendere l'apertura dei server per effettuare il download. Tutti coloro ...

The 25th Ward : The Silver Case è Ora disponibile per PS4 e PC : NIS America annuncia che The 25th Ward: The Silver Case è adesso disponibile in Europa su PS4 e su PC Steam in tutto il mondo. Il gioco verrà pubblicato in Australia venerdì, 23 Marzo. disponibile per la prima volta fuori dal Giappone, The 25th Ward: The Silver Case viene riproposto con grafiche completamente ricostruite in HD e con contenuti aggiuntivi non presenti nella versione originale. A proposito del gioco:Read more…

My Tamagotchi Forever è Ora disponibile in tutto il mondo : Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare il lancio mondiale di My Tamagotchi Forever sui dispositivi mobile. 20 anni fa, Tamagotchi è diventato un vero e proprio fenomeno in Occidente e ora si prepara a conquistare un'intera nuova generazione di appassionati che potranno prendersi cura dei propri amici virtuali in ogni momento con il suo primo gioco mobile free-to-play! Per scaricare My Tamagotchi Forever sui dispositivi iOS e ...

La For Honor Starter Edition è Ora disponibile per PC : Dopo il recente lancio della Stagione cinque di For Honor, nota come Age of Wolves, con tanto di introduzione dei nuovi server dedicati per PC e console, Ubisoft annuncia la For Honor Starter Edition, disponibile solo per Windows PC su Steam e Uplay al prezzo di 14,99€. Per chi ancora non conosce il gioco, questa nuova edizione è un ottimo modo per mettere alla prova le proprie abilità con una gamma selezionata di eroi. La Starter Edition ...

Surface Studio è Ora disponibile nei Saturn tedeschi : Non sarà ancora in Italia, in compenso Surface Studio sembra avvicinarsi commercialmente al nostro paese. E’ notizia di queste ore che Microsoft si sarebbe accordata con la nota catena di elettronica di consumo tedesca Saturn per distribuire il suo originale All In One all’interno dei più grandi retailer della Germania. Certo, in questo caso si fa menzione esclusivamente della sola distribuzione in Germania, in ogni caso la possibilità che ...

Pure Farming 2018 è Ora disponibile : ecco i DLC in programma e i piani per il supporto del gioco : Pure Farming 2018, un nuovo gioco di Techland Publishing e Ice Flames, è finalmente disponibile in tutto il mondo, e sono stati rivelati i piani per i contenuti post lancio, influenzati dai feedback della community. Cosa rende grandiosa una fattoria? Pure Farming 2018 risponde oggi a questa domanda: tu.Dopo aver ereditato una fattoria nel gioco, potremo acquistare i macchinari migliori e lavorare duramente dall'alba al tramonto vendendo ...

Wolfenstein II The New Colossus : il DLC Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins è Ora disponibile : Bethesda annuncia tramite un comunicato che Il DLC di Wolfenstein II: The New Colossus intitolato Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins è l'ultimo contenuto aggiuntivo della trilogia Le Cronache della Libertà e racconta le avventure di un veterano dell'esercito americano combattente per la resistenza, il Capitano Gerald Wilkins. Viaggiate ...

Wolfenstein II The New Colossus Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins Ora disponibile : trailer di lancio : Tramite un comunicato stampa, Warner Bros. e Bethesda ci fanno sapere che Wolfenstein II The New Colossus Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins - il nuovo DLC del secondo capitolo della serie, uscito lo scorso autunno - è ora disponibile per le piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per l'occasione, l'editore ha anche pubblicato un trailer di lancio del contenuto aggiuntivo. Wolfenstein II The New Colossus Le mirabolanti imprese del ...

KONA è Ora disponibile per Nintendo Switch e NVIDIA SHIELD : Ravenscourt e Parabole sono liete di annunciare che il loro attesissimo survival-adventure horror KONA è disponibile da oggi in versione digitale per Nintendo Switch ™ e NVIDIA SHIELD in tutto il mondo. KONA arriva su Switch e NVIDIA SHIELD Canada del Nord, 1970. Una bizzarra tormenta devasta il lago di Atamipek. Mettiti nei panni del detective privato Carl Fauberet per esplorare il ...

AncOra disponibile Kena Digital Limited Edition : 1000 Minuti - 50 SMS e 10 Giga a 5 euro Al Mese : Fino al 12 Marzo puoi Ancora attivare la promozione Kena Digital Limited Edition: 1000 Minuti, 50 SMS e 10 GB di traffico dati in 3G a 5 € al Mese. Kena Mobile Digital Limited Edition conviene? Come attivarla? Cosa comprende? Attiva fino al 12 Marzo la promozione Kena Mobile Digital Limited Edition Kena Mobile: fino al 12 […]

Google Maps Go disponibile in Italia : Ora potete scaricarla dal Play Store : Google espande la compatibilità di Google Maps Go, la versione alleggerita di Google Maps lanciata verso la fine dell'anno passato, e fa sì che sia installabile in qualsiasi dispositivo, anche in Italia. L'articolo Google Maps Go disponibile in Italia: ora potete scaricarla dal Play Store è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.