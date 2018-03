La Juventus in campo all’MLS All Stare Game 2018 | appuntamento il 1° agosto

Juventus - Bernardeschi scalpita e si rivede già in campo : TORINO - Entrato nella Juventus in punta di piedi, nonostante il clamore suscitato dai circa 40 milioni di euro investiti dai campioni d'Italia per strapparlo alla Fiorentina di cui era il simbolo ...

Quarti di finale Champions League : tutte le date e il calendario. Programma - orari e tv. In campo Juventus e Roma! : Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Nelle prossime settimane sapremo anche quali saranno ...

Quarti di finale Champions League : tutte le date e il calendario. Programma - orari e tv. In campo Juventus e Roma! : Sono stati definiti i Quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Le migliori otto squadre d’Europa si sfideranno tra di loro, la corsa verso la finale di Kiev è entrata nel vivo. L’urna di Nyon ha svelato tutti gli abbinamenti del secondo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. L’Italia affida le proprie speranze a Juventus e Roma che però hanno pescato due avversarie terribili: i ...

DIRETTA / Juventus Rijeka (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! (Viareggio Cup) : DIRETTA Juventus Rijeka: info streaming video e tv. Si accende oggi per la Vecchia Signora la 70^ edizione della Viareggio Cup: sarà esordio complicato per Dal Canto?.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 14:50:00 GMT)

DIRETTA / Fiorentina Juventus Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si gioca! : DIRETTA Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 14:35:00 GMT)

Champions, la Juventus espugna il campo del Tottenham: decisivi Higuain e Dybala Per i bianconeri la serata era cominciata male con gli "speroni" che erano passati in vantaggio. Poi due gol in cinque minuti hanno ribaltato la partita e permesso il passaggio del turno agli uomini di Allegri. Grande commozione per il minuto di silenzio dedicato al capitano viola

Champions - la Juventus espugna il campo del Tottenham : decisivi Higuain e Dybala : Per i bianconeri la serata era cominciata male con gli "speroni" che erano passati in vantaggio. Poi due gol in cinque minuti hanno ribaltato la partita e permesso il passaggio del turno agli uomini di Allegri. Grande commozione per il minuto di silenzio dedicato al capitano viola

Juventus - Allegri : "Higuain e Dybala in campo dall'inizio. Buffon : "Il mio futuro? Ho già deciso" : Abbiamo avuto l'onore di conoscere Davide, il modo migliore per ricordarlo è far bene quello che sappiamo, giocare ed esaltare i valori dello sport. È una sfida molto accattivante, giochiamo in un ...

Juventus - Chiellini a tutto campo : il Tottenham - il rinnovo - la Nazionale e Buffon : La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro il Tottenham, gara fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri, l’intenzione è quella di ottenere il pass per i quarti di finale. Intervistato da ‘Il Giornale’ ha parlato il difensore Giorgio Chiellini, ecco le indicazioni su presente e futuro: “Astori? Il dolore è troppo grande, preferisco il silenzio. Kane lo metto con gli alieni? “Stiamo parlando di ...

Tottenham-Juventus - Matuidi : 'Se giochiamo come sappiamo possiamo vincere. In campo per Astori' : Alle spalle un weekend di dolore, di fronte una sfida che può decidere la stagione. Dopo il grave lutto che domenica ha colpito il mondo del calcio, la Juventus è pronta a rimettersi in moto, con la certezza di avere anche recuperato terreno sul Napoli in campionato. Mercoledì i bianconeri sono attesi a Londra, dove, contro il ...

Lazio-Juventus - in campo anche i Primavera alle 14 : TORINO - I grandi alle 18, i baby alle 14. Lazio-Juventus Primavera vedrà a confronto al squadra di Bonacina e quella di Dal Canto. Per i biancocelesti una giornata importante viste le enormi ...

RISULTATI COPPA ITALIA / Diretta gol live score : in campo all'Olimpico! La Juventus è già in finale : RISULTATI COPPA ITALIA: Diretta gol live score delle partite di ritorno delle semifinali. La Juventus è la prima finalista grazie alla vittoria sull'Atalanta, in serata si gioca Lazio Milan(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 20:18:00 GMT)

Juventus - finale numero 18 : con Pjanic e scampoli di Dybala. Atalanta ko : TORINO - Brutta, ma tosta: la Juventus raggiunge la finale soffrendo. Non solo il freddo micidiale, ma anche un'Atalanta determinata, una mancanza di precisione nei passaggi e di spunti tecnici. E' un ...

