Centrodestra | intesa sulle CamereBerlusconi vuole il tavolo con il M5S

Cos'è il "governo dei vincitori". La strategia di Salvini per un'intesa M5s- Centrodestra : Il tentativo di Salvini è convincere Berlusconi a formare un governo dei 'vincitori'. Ovvero centrodestra e Movimento 5 stelle. Ma senza il Pd, che ha perso alle urne. Ancora niente nomi su chi possa guidare un eventuale esecutivo e anche i contatti tra Salvini e Di Maio si sono fermati al momento sulle presidenze delle Camere. Ma il dialogo è avviato. L'obiettivo è arrivare ad una ampia convergenza su una ...

Cos'è il 'governo dei vincitori'. La strategia di Salvini per un'intesa M5s- Centrodestra : L'obiettivo è arrivare ad una ampia convergenza su una piattaforma programmatica basata innanzitutto sull'economia, sul rilancio della crescita. Senza inciuci, alla luce del sole. Chiudendo la porta ...

Il trio del Centrodestra firma l'intesa : via la Legge Fornero : Dal secondo vertice in due settimane del 'triumvirato' del centrodestra formato da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, escono due...

Regionali Lazio : verso l’intesa Grasso-Zingaretti. Centrodestra fermo : Con Nicola Zingaretti è possibile «una svolta a sinistra». L’incontro tra il governatore Pd del Lazio che corre per la riconferma e il leader di LeU Pietro Grasso avverrà probabilmente nei prossimi giorni, ma il clima, almeno a giudicare dalle parole del presidente del Senato, sembra incoraggiante: «Nel Lazio la situazione, rispetto alla Lombardia,...

Lazio - Salvini : spero Centrodestra trovi intesa in fretta : Roma, 12 gen. (askanews) Trovata la quadra nel centrodestra sul Lazio ? ' spero che facciano in fretta , noi siamo a disposizione perché ci sono milioni di cittadini che aspettano e un governo disastroso ...

Il Centrodestra smentisce Silvio "Fornero azzerata". Vince Salvini Raggiunta l'intesa sul programma : "Azzeramento della Legge fornero e nuova riforma previdenziale". Ecco quanto è scritto nero su bianco nel programma finale del Centrodestra messo a punto dal tavolo dei quattro partiti della coalizione sul tema che in questi giorni ha contrapposto Silvio Berlusconi e Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Centrodestra - nuovo patto di Arcore : intesa FI - Lega - FdI e quarto polo : «Sulle regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non...