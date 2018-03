Quando la luce diventa liquida

Lucnt - la luce per bici che avvisa Quando stai frenando : Progettata in California, fatta di alluminio di utilizzo aeronautico, dal peso di poco superiore a una chiavetta usb, Lucnt SRL1 è una luce posteriore intelligente per bicicletta. Leggera, smontabile, ricaricabile via usb, Lucnt è una luce smart che si fa più intensa quando si frena – funziona, quindi, come le luci di stop di una macchina, aumentando la sicurezza del ciclista, il grado di visibilità. Lucnt è controllata da un accelerometro e si ...