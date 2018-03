La Fiorentina c' è | l' Europa League è molto vicina

Clamoroso Pedullà : 'Il calciomercato della Fiorentina è chiuso' Video : La # Fiorentina , dopo la rivoluzione estiva, aveva programmato almeno 2-3 interventi a gennaio, per sistemare la rosa. In particolare almeno un terzino titolare, con la cessione di Maxi Olivera, bocciato da Paulo Sousa e bocciatissimo da Stefano Pioli, poi un centrocampista per sostituire il quasi mai utilizzato Cristoforo o Sanchez, adoperato un pochino di più rispetto all'uruguaiano, ma comunque alla ricerca di una squadra dove possa giocare ...

Calciomercato Fiorentina : c'è il sì di Antonelli - poi altri 2-3 colpi Video : In Italia i movimenti delle varie sessioni di #Calciomercato hanno delle dinamiche curiose se non addirittura assurde, nel senso che per settimane non si fa nulla e negli ultimi giorni invece succede di tutto ovviamente alcune trattative saltano proprio perchè a volte mettere d'accordo tutte le parti in così poco tempo diventa impossibile. La domanda quindi è lecita: ha senso tenere il mercato aperto in inverno per un intero mese, se poi almeno ...