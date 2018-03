Dentro il boom dell' export c' è anche il Sud

ilsussidiario

: RT @hugmeclaudia: -ti svegli e boom, non trovi più quella persona accanto a te, è già sparita, se ne è già andata via, forse potevi aspetta… - matitesbagliate : RT @hugmeclaudia: -ti svegli e boom, non trovi più quella persona accanto a te, è già sparita, se ne è già andata via, forse potevi aspetta… - Noninfluente : RT @hugmeclaudia: -ti svegli e boom, non trovi più quella persona accanto a te, è già sparita, se ne è già andata via, forse potevi aspetta… - hugmeclaudia : -ti svegli e boom, non trovi più quella persona accanto a te, è già sparita, se ne è già andata via, forse potevi a… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Il 2017 è stato un buon anno per l'Made in Italy. E l'analisi Istat rivela che il Sud non è un deserto industriale: un memorandum per il governo che verrà. GIANNI CREDIT (Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 05:55:00 GMT)