De Panne Koksijde (ex Tre Giorni di La Panne) 2018 : Elia Viviani IMPERIALE! Volata irresistibile - che assolo in Belgio! : Con il numero 1 sulle spalle, Elia Viviani non ha fallito e si è imposto alla De Panne Koksijde (ex Tre Giorni di La Panne) 2018, semiclassica di 202 chilometri con partenza da Brugge e arrivo a De Panne comprendente alcuni tratti in pavé, dei muri e soprattutto una fase finale molto esposta al tipico vento del Belgio che è andata a sostituire, per l’appunto, la breve corsa a tappe che si disputava fino allo scorso anno. David Boucher e ...