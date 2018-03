Borsa asiatiche | orfane di Tokyo | chiudono caute

wallstreetitalia

: RT @FinanzaTrading: Le società asiatiche imparano a remunerare gli azionisti - coin_hooked : RT @FinanzaTrading: Le società asiatiche imparano a remunerare gli azionisti - FinanzaTrading : Le società asiatiche imparano a remunerare gli azionisti -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Andamento cauto oggi per le principali borsecon la piazza dirimasta chiusa oggi per le elezioni politiche. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, che ha preso il via ieri per terminare oggi con l'annuncio stasera sui tassi. Tra le borse cinesi, Shanghai cede lo 0,32% e Shenzhen lo 0,30%, . Seul lima lo ...