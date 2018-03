Università | al Mip Politecnico di Milano è nata la Fintech Academy

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018), 19 mar. (AdnKronos) – Al Mipdila, con un’offerta formativa dedicata all’intersezione tra il mondo della finanza e quello della tecnologia digitale. Per la primain Italia, la business school deldilancia sette corsi brevi di 1 o 2 giorni in partenza da marzo a settembre dedicati a studenti, professionisti e imprenditori. Uno dei corsi si svolgerà a Londra alla Cass Business School, tra le business school europee più attive su questi temi, e sarà l’unico svolto in italiano e in inglese (gli altri sono tutti in italiano). Il primo corso in partenza (23 e 24 marzo) è dedicato alla digital transformation nell’industria bancaria e finanziaria; il secondo (13 e 14 aprile) indaga la rilevanza e il posizionamento dellee delle Insurtech nel mondo dei servizi bancari e ...