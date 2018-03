Nazionale Under 21 | Edera | “essere qui è importante”

Nazionale Under 18 - 20 convocati per amichevole con Olanda : Sono venti gli Azzurrini convocati dal tecnico federale Daniele Franceschini per la gara amichevole che la Nazionale Under 18 giocherà contro l’Olanda venerdì 23 marzo (ore 14.30) al campo polisportivo ‘Alessandro Lamarmora – stadio Vittorio Pozzo’ di Biella. La squadra azzurra, reduce dall’amichevole di febbraio contro la Francia, giocherà per la prima volta nella città piemontese. Sette sono i precedenti con ...

Nazionale : ecco i convocati dell’Under 21 : Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico dell’Under 21 Alberico Evani per le amichevoli con Norvegia (22 marzo a Perugia) e Serbia (27 marzo a Novi Sad). Prima convocazione per l’attaccante del Torino Simone Edera, alla sua prima chiamata con l’Under 21. Portieri: Emil Audero (Venezia), Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese); Difensori: Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Roma), Lorenzo Dickmann (Novara), Gianluca ...

La Azzurra Under20 vola alla Finale Nazionale : Il gioco di squadra e la testa sulle spalle hanno dato i loro frutti! Finale Nazionale! Nell'ultima partita della fase ad orologio le ragazze Under20 targate Azzurra sono entrate in campo concentrate ...

Torneo InterNazionale "Roma Caput Mundi" : ecco tutte le partite della Rappresentativa Under 18 LND - InfoOggi.it : Per la prima volta tutte le partite della Rappresentativa Under 18 LND saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della Lega Nazionale Dilettanti e sulla pagina Facebook, dove gli utenti ...

Nazionale Under 21 - Evani in panchina per le amichevoli contro Norvegia e Serbia : Sarà Alberico Evani a guidare la Nazionale Under 21 in occasione delle due gare amichevoli con Norvegia , a Perugia, e Serbia , Novi Sad, in programma rispettivamente giovedì 22 e martedì 27 marzo. ...

Nazionale Under 21 : Evani prende il posto di Di Biagio : Chicco Evani, ex giocatore del Milan, è stato promosso nel ruolo di selezionatore della Nazionale Under 21 dopo che Gigi Di Biagio ha preso l’incarico della prima squadra. L’annuncio è stato dato oggi dal sito ufficiale della Figc che rivela come Evani sarà in panchina nelle due gare già programmate dell’Under 21 contro Norvegia (a Perugia) e Serbia (Novi Sad) in programma rispettivamente giovedì 22 e martedì 27 marzo. Dunque ...

Alberico Evani allenerà temporaneamente la Nazionale di calcio Under-21 in sostituzione di Luigi Di Biagio : La FIGC ha affidato temporaneamente l’incarico di commissario tecnico della Nazionale di calcio Under-21 ad Alberico Evani, membro dello staff tecnico della Nazionale maggiore. Evani allenerà l’Under-21 per le due amichevoli in programma il 22 marzo a Perugia contro la The post Alberico Evani allenerà temporaneamente la Nazionale di calcio Under-21 in sostituzione di Luigi Di Biagio appeared first on Il Post.

DI BIAGIO NUOVO CT ITALIA / Allenatore della Nazionale ad interim : conserva anche l'Under 21 : Di BIAGIO NUOVO Ct ITALIA: il Commissario Tecnico della nostra Under 21 ha accettato di guidare la Nazionale maggiore nelle amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 15:35:00 GMT)