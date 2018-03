Marco Biagi | scritte sui muri contro di lui a Modena

blogo

(Di lunedì 19 marzo 2018) Il 19 marzo 2002veniva assassinato da un comando delle Nuove Brigate Rosse. Oggi, in occasione del 16° anniversario della sua scomparsa, la ferita è ancora apertissima e a spargervi su del sale arrivano delle orribiliproprio sul muro della facoltà di Economia in cui insegnava acome "non pedala più, onore a Mario Galesi, onore ai compagni combattenti", in cui si fa riferimento all'abitudine didi andare a lavoro in bici (e proprio mentre tornava in bici fu ucciso). Mario Galesi era un componente di primo piano delle Nuove BR e oltre che all'omicidio dipartecipò anche a quello di Massimo D'Antona. Galesi è morto nel 2003 dopo un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine sul treno Roma-Firenze.Le foto dellesono state pubblicate poco fa su Facebook da Michele Tiraboschi, Ordinario di Diritto del lavoro ...