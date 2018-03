Il nuovo Parlamento entra in azione - tutte le tappe per formare il governo : Lunedì 19 i nuovi senatori varcheranno per la prima volta le porte di palazzo Madama. Per i nuovi deputati, invece, l'appuntamento è fissato per martedì. Una volta proclamati parlamentari , infatti, ...

Per il nuovo Parlamento - debutto anticipato dal "Silenzio Stampa" : La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito internet dell'emittente TV. Questa sera, per intanto, con messa in onda alle 23,30, Beppe Ghisolfi, in veste di Banchiere scrittore, interverrà ai ...

Marcegaglia : nel nuovo Parlamento ancora non abbastanza donne : Roma, 15 mar. , askanews, - "Vedevo dei dati di 10 anni fa, era al 9,10%, quindi è sicuramente aumentata, ma è inferiore a quanto dettava la legge elettorale, il Rosatellum, che era il 40%. Quindi si ...

Elezioni - il nuovo Parlamento : tutti i candidati eletti della 18esima legislatura : Chi ha vinto le Elezioni? A due giorni dalle Elezioni del 4 marzo 2018 ancora non c'è un elenco definitivo dei nuovi eletti. Come chiarisce il Ministero degli interi il riparto dei...

Elezioni - sopresa : il nuovo Parlamento è quello più giovane e con più donne della storia. Ci sarà ancora Casini - 35 anni dopo : La XVIII legislatura sarà quella con l’età media più bassa (44 anni alla Camera, 52 al Senato) e la percentuale di deputate più alta della storia con un 34,62 per cento (10 anni fa erano la metà) Un rinnovamento anche nei volti, dato che circa il 65 per cento dei parlamentari sono cambiati rispetto alla legislatura precedente. E’ l’identikit del nuovo Parlamento tracciata dall’osservatorio civico OpenPolis nel rapporto Tre poli ...

Elezioni - il nuovo Parlamento : tutti i candidati eletti della 18esima legislatura : Chi ha vinto le Elezioni? A due giorni dalle Elezioni del 4 marzo 2018 ancora non c'è un elenco definitivo dei nuovi eletti. Come chiarisce il Ministero degli interi il riparto dei...

Mai un Parlamento così 'nuovo' - con tanti giovani e tante donne. Un rapporto : Primeggia in questa speciale classifica il Movimento 5 Stelle, con il 65% dei nuovi parlamentari alla prima esperienza politica in assoluto. Per l'altro vincitore delle elezioni, la Lega, la ...

Mai un Parlamento così 'nuovo' - con tanti giovani e tante donne. Un rapporto : Il voto del 4 marzo ha eletto il Parlamento più giovane della storia repubblicana, quello più nuovo - un ricambio così massiccio in una sola tornata elettorale non si era mai visto - e che vedrà sedute sui banchi di Camera e Senato un numero di donne senza precedenti. Sono alcune delle informazioni sulla neonata legislatura contenute in un rapporto curato da AGI e Openpolis. Vediamo nel dettaglio. Mai tanti ...

Vip - new entry - ripescati e poche donne : ecco il nuovo Parlamento : L'esito delle elezioni politiche ha restituito agli italiani un nuovo Parlamento, composto ancora per la grande maggioranza da...

Il nuovo Parlamento tra decani - outsider e donne - sempre poche - : Roma, 8 mar. , askanews, Nel nuovo Parlamento donne, poche, rispetto alla stragrande maggioranza di maschi, diverse new entry, ma anche tanti big che tornano. E decani che tra pochi giorni vivranno, ...

Chi c'è nel nuovo Parlamento - quelli che a volte ritornano - Iwobi e gli altri - : Roma, 8 mar. , askanews, Nel nuovo Parlamento donne, poche, rispetto alla stragrande maggioranza di maschi, diverse new entry, ma anche tanti big che tornano. E decani che tra pochi giorni vivranno, ...

Il nuovo Parlamento tra decani - outsider e donne - sempre poche - : Tra i vip dello sport hanno un posto nel nuovo Parlamento per Fi l'ex ad del Milan Adriano Galliani, Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, mentre resta escluso per pochi voti il patron della ...

Elezioni - Gomez a Romano : “Se si va di nuovo al voto - lei - come il 50% di suoi colleghi - in Parlamento non ci sarà più” : “Governo M5s-centrodestra? Io non credo che succederà. Se non accade, penso che la prospettiva sia andare al voto anche con questa legge elettorale”. Sono le parole di Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira (La7). E spiega: “Ogni ricerca e ogni manuale di studio sul consenso politico dimostrano che, se si va a Elezioni in tempo ravvicinato, il partito che ha perso di ...

Elezioni - il nuovo Parlamento : tutti i candidati eletti della 18esima legislatura : Chi ha vinto le Elezioni? A due giorni dalle Elezioni del 4 marzo 2018 ancora non c'è un elenco definitivo dei nuovi eletti. Come chiarisce il Ministero degli interi il riparto dei...