Corruzione Eni Shell-Nigeria | MPC blocca conti in Svizzera

Corruzione : sequestrati beni per oltre 10 mln di euro a Vittorio Morace : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – beni per oltre 10 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo e di Trapani a Vittorio Morace, socio di maggioranza della ‘Liberty Lines spa’ e presidente della società sportiva Trapani Calcio srl. Il provvedimento scaturisce dalle risultanze emerse durante l’attività investigativa sfociata nell’operazione Mare Monstrum del 19 maggio ...

Corruzione : sequestrati beni per oltre 10 mln di euro a Vittorio Morace (2) : (AdnKronos) – Il Tribunale di Palermo ha emesso così il provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili, mobili registrati e immobili, nonché delle quote azionarie e dei rapporti bancari riconducibili a Morace per un importo complessivo di 10.108.444,65 euro. Il provvedimento cautelare ha riguardato quote dal valore nominale di 10.037.506,05 euro pari al 97,17 per cento della società Liberty Lines spa; quote dal valore nominale di ...

Corruzione - “Longo tentò di intralciare l’inchiesta sulle tangenti di Eni in Nigeria” : Giancarlo Longo era al servizio di Giuseppe Calafiore e Piero Amara: al soldo dei due avvocati, tentava di inquinare i processi dei colleghi magistrati per favorire i loro clienti. Lo scrivono gli inquirenti nell’ordinanza di custodie emessa dalle Procure di Roma e Messina nei confronti di 15 persone, che a proposito della condotta dell’ex pm di Siracusa parlano di “mercificazione della funzione giudiziaria”. I metodi ...

Corruzione - 15 arresti per associazione a delinquere : ci sono un pm - un ex legale di Eni e imprenditore del caso Consip : Una operazione congiunta tra la Procura di Roma e Messina ha portato la Guarda di Finanza ad effettuare 15 arresti per due associazioni a delinquere dedite alla frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e Corruzione in atti giudiziari. Tra i fermati anche Giancarlo Longo, ex pm della Procura di Siracusa, l’avvocato Piero Amara (ex legale di Eni) e gli imprenditori Fabrizio Centofanti e Enzo Bigotti. I nomi di Amara e Bigotti erano ...