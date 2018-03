Ambiente | la Cina ridurrà il consumo di carbone entro il 2020

Cina - la grande marcia verso un Ambiente più pulito. Ora Pechino è il primo produttore al mondo di energia solare : Dal divieto di importazione dei rifiuti dal resto del mondo al primato di produzione di energia solare sul pianeta. Energie pulite, politiche e tecnologie per l’ambiente hanno contribuito nel 2017 alla crescita del 6,9% del Pil cinese. Per la prima volta dopo sette anni un forte segnale di ripresa, secondo gli analisti, dovuto soprattutto agli investimenti in questi settori. Già da un paio di anni la Cina sta cambiando rotta in fatto di ...

Petroliera affondata in Cina : i pericoli per l'Ambiente : La collisione tra la Petroliera iraniana Sanchi e il mercantile CF Crystal al largo delle coste di Shanghai è avvenuta il 6 gennaio. Illeso l'equipaggio del mercantile, nessuna speranza invece per ...

Petroliera in fiamme in Cina - Greenpeace : preoccupazione per l’equipaggio e l’Ambiente : “In primo luogo, Greenpeace spera che le operazioni di ricerca e salvataggio della guardia costiera cinese procedano senza intoppi e che i 32 membri dell’equipaggio dispersi possano essere tratti in salvo“: lo dichiara Rashid Kang di Greenpeace Asia dell’Est in riferimento all’incidente che ha coinvolto la Petroliera iraniana Sanchi, entrata in collisione col mercantile CF Crystal di Hong Kong nel mar Cinese ...