Bar e area verde all' ex tiro a segno Arcieri trasferiti

Bari - brutale aggressione nell'area pedonale al Redentore : baby gang rompe due costole a passante : Un uomo di circa 55 anni ieri sera è finito in ospedale, dove si è recato per via di due costole rotte. Il passante è stato assalito senza alcun motivo apparente da una banda composta da una decina di ...

Primi test del nuovo bomBardiere Usa nell'Area 51 : Nel marzo del 2016 con un annuncio 'inaspettato', Lockheed Martin comunicò al mondo di aver maturato la tecnologia per realizzare la prima piattaforma ipersonica operativa del pianeta. Che le ...

Bari - l'ex Manifattura cade a pezzi : piovono calcinacci anche in via Libertà. Area transennata : Il Palazzo dell'ex Manifattura cade a pezzi e non è un modo di dire. Dopo la nostra segnalazione sui calcinacci che cadevano , insieme all'acqua, in via Crisanzio, è di oggi un'altra segnalazione di ...

Sottoscritto questa mattina il progetto 'Un passo oltre' con cui riqualificare l'area attorno la scuola Barbuto : ... su quello sociale da un lato si organizzeranno azioni di vivificazione , feste, eventi, incontri, laboratori per bambini, corsi di educazione ambientale, spettacoli open air, passeggiate ...

La Turchia tira dritto : prolungato il blocco della nave Eni fino al 10 marzo. L'imBarcazione non può raggiungere l'area per le esplorazioni a largo di Cipro : La Marina militare turca ha esteso fino al 10 marzo l'avviso relativo alle sue attività militari (Navtex) al largo di Cipro nel Mediterraneo orientale, che da dieci giorni impediscono di fatto alla nave da perforazione noleggiata dall'Eni Saipem 12000 di raggiungere l'area prevista per le sue esplorazioni su licenza di Nicosia. Il precedente avviso sarebbe scaduto dopodomani. Lo riportano media ciprioti.Il presidente cipriota, Nicos ...

Smog LomBardia : il livelli di PM10 restano sotto i limiti a Milano e nell’area metropolitana : I livelli di PM10 restano sotto la soglia di 50 microgrammi al metrocubo a Milano. Ieri le centraline Arpa hanno registrato concentrazioni dell’inquinante per 28 microgrammi in via Pascal, 36 in via Senato e 36 al Verziere. Nell’area metropolitana sono stati rilevati 25 microgrammi al metrocubo a Limito di Pioltello. Valori sopra i limiti sono stati registrati nella provincia di Monza e Brianza, a Meda, a Como e in provincia di Lecco ...

Bari - centro sportivo mai nato a Poggiofranco. Mangano - M5S - : 'Vent'anni persi. Area torni al Comune' : 'Sembra quasi un passaggio di palla, di responsabilità'. Espressione più appropriata, il consigliere comunale Sabino Mangano non poteva usare. Questa mattina, a Palazzo di Città, la Commissione ...

Previsioni Meteo LomBardia : vasta area depressionaria in discesa dall’Europa - pioggia in arrivo : “La Lombardia sta per essere interessata da una vasta area depressionaria in discesa dall’Europa Settentrionale. Nelle prossime ore sono attese precipitazioni sparse sulle Alpi, occasionali in Pianura e sull’Appennino. Venerdì ancora cieli grigi con locali piogge ad est, mentre da sabato si farà strada un miglioramento. Un nuovo peggioramento sembra profilarsi per l’inizio della nuova settimana, inoltre con temperature ...

Elezioni - chiuse le liste del Pd : fuori l'area Cgil e Barbagallo : Una riunione fiume, finita alle 4 di questa mattina, al termine della quale il vicesegretario nazionale del Partito democratico ha letto in diretta streaming i nomi di tutti i candidati alla Camera e ...

Fuga di gas a Barge : ora sicura l'area della colonnina tranciata da un'auto : Sarebbe stata un'auto a urtare una colonnina del gas a Barge, in provincia di Cuneo, provocando la fuoriuscita di gas. Sul posto, attorno alle 7,30 di oggi (mercoledì 24 gennaio), per interrompere la ...

Diretta/ Cagliari Milan (risultato live 1-0) info streaming video e tv : la sblocca Barella da fuori area! : Diretta Cagliari Milan info streaming video e tv: per il match alla Sardegna Arena probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Serie A, 21^ giornata)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:02:00 GMT)

USA - maltempo in California : sale a 13 il bilancio delle vittime nell’area di Santa BarBara [GALLERY] : 1/16 LaPresse/AFP ...