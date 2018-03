Pro Piacenza Livorno Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Video/ Prato Pro Piacenza (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 29^ giornata) : Video Prato Pro Piacenza (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata della Serie C. Ai lanieri basta la rete di Ceccarelli firmata al 58'.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:22:00 GMT)

Volley - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Civitanova rischia con Piacenza - Modena alla Prova Milano - derby Trento-Verona : Dopo la vittoria di Perugia contro Ravenna, oggi si disputano le altre gare1 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Il successo dei Block Devils, primi in regular season, è stato meno schiacciante del previsto e in questa domenica potrebbero arrivare delle sorprese dei tre campi sotto i riflettori. Si preannunciano delle sfide davvero molto intense e in grado di regalare spettacolo. Civitanova dovrà sudare contro ...

Video/ Cuneo Pro Piacenza (2-3) : highlights e gol della partita (Serie C recupero 27^ giornata) : Video Cuneo Pro Piacenza (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita, recupero della 27^ giornata di Serie C. Frick regala la vittoria ai rossoneri nel recupero!(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:48:00 GMT)

Sacro e Profano nel magico cielo di Piacenza : Iniziammo con Parmigianino per il restauro degli affreschi della Chiesa della Steccata a Parma. Una ben praticabile impalcatura consentiva di salire, per vedere da vicino dettagli impensabili, figure umane e nature morte. Non era la prima volta per l'esperienza degli intendenti: ero stato, come ispettore delle belle arti, su molte impalcature, e in particolare, nella Cappella Sistina per il restauro degli affreschi di Michelangelo, nel ...

