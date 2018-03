Il Papa e Padre Pio | «La vita cristiana è mi dono | non un mi

Bergoglio - pellegrinaggio a Pietrelcina a 50 anni dalla morte di Padre Pio : nessun Papa c’era mai stato : Forse nessun santo contemporaneo come Padre Pio ha subito una vera e propria persecuzione dalla Curia romana. Quella Curia che oggi, a distanza di 50 anni dalla morte del frate del Gargano, ha un rapporto di conflittualità abbastanza evidente con Papa Francesco. Lo stesso giudizio molto critico del potente centralismo vaticano, pur con le dovute differenze di ruoli e di epoche, è ciò che accomuna Bergoglio e Padre Pio. E non è un caso se, dopo ...

Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio : 'Esempio d'amore per i deboli' - : Francesco è arrivato in mattinata a Pietrelcina dove ha pregato e incontrato i fedeli. Poi si è spostato a San Giovanni Rotondo. Il pellegrinaggio del Pontefice avviene nel centenario della comparsa ...

Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio : "Esempio d'amore per i deboli" : Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio: "Esempio d'amore per i deboli" Francesco è arrivato in mattinata a Pietrelcina dove ha pregato e incontrato i fedeli. Poi si è spostato a San Giovanni Rotondo. Il pellegrinaggio del Pontefice avviene nel centenario della comparsa delle stimmate e nel 50esimo anniversario della morte ...

Papa : Padre Pio ha stupito il mondo : "Questo umile frate cappuccino - ha detto nel suo discorso nel piazzale antistante l'Aula Liturgica di Piana Romana - ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto ...

Papa : Padre Pio esempio amore ai deboli : 9-02 "Sono lieto di trovarmi in questo paese, dove Francesco Forgione nacque e iniziò la sua lunga e feconda vicenda umana e spirituale".Così Papa Francesco a Pietrelcina, rivolgendosi ai fedeli. "Auspico che questo territorio possa trarre nuova linfa dagli insegnamenti di vita di Padre Pio in un momento non facile come quello presente, mentre la popolazione decresce progressivamente e invecchia perché molti giovani sono costretti a recarsi ...

Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio - prega a Pietrelcina poi San Giovanni Rotondo : Papa Francesco è arrivato a Pietrelcina, per la sua visita pastorale nei luoghi di Padre Pio, che poi nella mattinata lo porterà anche a San Giovanni Rotondo: un pellegrinaggio che avviene nel ...

Papa Francesco da Padre Pio/ Diretta streaming video - visita a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo : Papa Francesco in visita nei luoghi di San Padre Pio: Diretta streaming video, le celebrazioni e gli incontri a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo in Puglia. Il mistero delle stimmate(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 05:48:00 GMT)

Così Papa Francesco 'scoprì' Padre Pio : ... 2016, ; nel febbraio di quell'anno, poi, ricevette in udienza i Gruppi di preghiera, uno dei più importanti network spirituali del mondo, che conta migliaia di formazioni censite ufficialmente in 60 ...

Il Papa a San Giovanni Rotondo sui passi di padre Pio : ... in particolare, nella cittadina del Sannio in occasione del centenario dell'apparizione delle stimmate di San Pio, e in quella pugliese, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo, nel 50/mo ...

Papa Francesco da padre Pio - attesa e preparati a Pietrelcina : attesa e preparativi a Pietrelcina , Benevento, per la visita di domani di Papa Bergoglio; domani mattina Papa Francesco si recherà a Piana Romana dove padre Pio ebbe il dono delle stimmate. In attesa ...

Papa Francesco da padre Pio : un crocevia tra passato e futuro : Sabato 17 marzo 2018, Papa Francesco arriva a San Giovanni Rotondo, il famoso santuario dedicato a padre Pio da Pietrelcina.

