20 Aprile | Presentazione del romanzo 10 Amanti in Cucina Intanto il Video #trailer

(Di sabato 17 marzo 2018) Oggi vi presentiamo l’ultimo lavoro di Eva Forte, 10in, un libro intrigante, un giallo culinario, come ama autodefinirlo l’autrice. E’ qualcosa di nuovo, tra suspance, omicidi, amore e tanti viaggi, tra Francia, Italia e Austria e poi tante ricette che arrivano dai luoghi visitati. Il libro ha una struttura narrativa nuova e una storia che si lascia leggere, prende e assorbe fino all’ultima pagina. Facile per me dirlo, l’ho seguita passo passo, per tutto il periodo in cui la storia ha preso forma. Non c’è stata incertezza. Era tutto chiaro sin dall’inizio per l’autrice, persino il titolo. Mi ricordo ancora quando me ne parlò la prima volta. Eravamo seduti al tavolo di un bar sulla spiaggia. Davanti ad un classico Spritz di fine luglio di due anni fa, mi raccontò per larghe linee l’andamento della vicenda così come ...