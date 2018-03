METEO 24-30 Marzo | sino a PASQUA altro FREDDO con maltempo

Previsioni METEO - dopo l’Equinozio arriva il “colpo di coda” dell’Inverno : inizierà il 21 Marzo - durerà 3 giorni ma non sarà Burian : 1/34 ...

Allerta METEO WeekEnd - avviso della protezione civile per Sabato 17 e Domenica 18 Marzo : ecco MAPPE - DETTAGLI e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni Meteorologiche ancora piuttosto dinamiche su gran parte della Penisola. Nella giornata di domani al Centro Nord persisterà un quadro Meteorologico di tempo perturbato per l'avanzamento sul bacino del Mediterraneo di una struttura depressionaria di origine atlantica. Contestualmente dal Nord- Africa confluiranno verso l'area ionica intense correnti nei bassi strati

METEO 23-29 Marzo : sino a PASQUA eventuale FREDDO d'Inverno con maltempo : PROBABILE EVOLUZIONE METEO 23-29 Marzo Osservando i modelli matematici di previsione osserviamo scenari decisamente invernale e comunque non più tipico dell'inizio della

Le previsioni METEO per domani - sabato 17 marzo : Dove pioverà e dove no, che poi è la cosa che interessa davvero a tutti

METEO Roma domani venerdì 16 marzo 2018 : Meteo Roma. Tempo instabile per l'intero arco della giornata. Nel Lazio tempo generalmente instabile con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio eccetto...

Previsioni METEO - il METEOrologo dell'Aeronautica militare fa chiarezza : "Burian? Sarà semplicemente instabilità marzolina" : "L'Italia a partire dall'inizio della prossima settimana Sarà interessata da un ritorno di temperature più rigide di quelle che stiamo sperimentando in questi giorni, con possibili nevicate a quote collinari e non in pianura. Le caratteristiche del tempo atmosferico saranno quindi quelle della tipica instabilità del tardo inverno-inizio primavera". A rassicurare sul temibile ritorno del Burian, l'ondata di gelo

Allerta METEO Arancione Liguria 15/16 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale della Liguria ha emesso il seguente avviso di Criticità: Allerta Idrogeologica/idraulica per piogge diffuse/temporali. Rischio Meteo per Vento e Mare Il fronte precipitativo già in transito apporterà precipitazioni diffuse su tutta la regione, con particolare insistenza sul Levante ligure dal pomeriggio. Anche in virtù dell'elevato grado di saturazione in atto

Allerta METEO Arancione Toscana 16 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Idrogeologico e Idraulico PIOGGIA: Dalla tarda mattinata di oggi, giovedì, precipitazioni in estensione dalle zone occidentali verso il resto della regione. Le precipitazioni, più abbondanti e frequenti sulle zone settentrionali, potranno risultare anche a carattere di rovescio o localmente di temporale. Cumulati medi

Previsioni METEO - intanto lo scirocco "infuoca" il Sud con Caldo Super : Venerdì 16 Marzo i primi +30°C dell'anno - temperature estive anche di notte

Non più sicura la bufala Burian BIS : gelo e neve sull'Italia dal 19 marzo per IlMETEO.it : Si parla nuovamente di bufala Burian BIS, o Burian 2 che dir si voglia: arrivano conferme della nuova ondata di gelo di aria artico-continentale da parte de IlMeteo.it, arrivate grazie ai calcoli effettuati attraverso i modelli matematici internazionali. Come già successo a cavallo tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, il freddo potrebbe tornare a suonare la carica sull'Italia, entrando dalla porta europea. Tutto questo a partire dal

METEO - continua il "marzo pazzo" : sole al sud - freddo al nord : Temperature in calo e piogge previste in tutto il nord Italia, mentre su Sicilie e Sardegna si sfioreranno i 25 gradi e sarà, di fatto, primavera.

Il METEO in Italia per venerdì 16 marzo : Tante nuvole e un po' di piogge, più al nord che al sud