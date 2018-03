Loredana Lecciso “archivia” Al Bano Sarà Maria Maddalena in teatro | le prove del

Al Bano tra Romina Power e Loredana Lecciso : "Sono tutte e due donne della mia vita" : Leggo.it segue gli aggiornamenti di Pomeriggio Cinque. Continua il gossip in casa Carrisi. Al Bano ha recentemente dichiarato che resterà sempre legato alle sue due donne dicendo che una gli...

Al Bano : Loredana Lecciso o Romina Power?/ "I pettegolezzi li leggo sui giornali" : Si continua a parlare di triangolo amoroso, di liti social e di scontri ma Al Bano va avanti con la sua strada, pianifica il suo addio alla musica e sui pettegolezzi? Ecco cosa ha affermato(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:02:00 GMT)

Loredana Lecciso VS ROMINA POWER/ Al Bano rilancia : "Io starò sempre insieme alle mie donne" : LOREDANA LECCISO contro ROMINA POWER: il legale dell'ex compgna di Al Bano svela la verità in un'intervista al settimanale Di Più sul famoso tweet sulla gravidanza di Cristel Carrisi.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:57:00 GMT)

Al Bano Carrisi : ecco il vero motivo per cui Loredana Lecciso lo voleva lasciare Video : La vicenda Romina e Al Bano [Video] e la presunta fine della relazione sentimentale tra quest'ultimo e Loredana continua ad alimentare il gossip. Ormai ne parlano tutti: quotidiani nazionali, riviste di pettegolezzi e soprattutto trasmissioni televisive sia della Rai che di Mediaset. Recentemente in un programma di #Barbara D'Urso si è tornati sull'argomento e un suo ospite in particolare ha svelato alcuni dettagli molto importanti. Manuel ...

Loredana Lecciso Vs Romina Power/ Mattino 5 : "Quella sulla madre una frase di circostanza" : Tra profili social (forse rubati), foto di pancini e un nuovo tour alle porte, cosa ne sarà di Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power? La telenovela continua, ma come finirà?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:28:00 GMT)

Loredana Lecciso CONTRO ROMINA POWER/ Al Bano Carrisi : "Cristel incinta? Se vuole lo dica lei. Io vorrei..." : LOREDANA LECCISO CONTRO ROMINA POWER: Al Bano come sempre tra due fuochi. Ma pare confermata la notizia della gravidanza della figlia Cristel Carrisi...(Sabato Italiano)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:16:00 GMT)

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi/ Crisi finita? Di nuovo vicini a Cellino San Marco "grazie" al figlio Bido : Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, riavvicinamento in atto? nuovo incontro a Cellino San Marco dopo la Crisi "grazie" ad un imprevisto capitato al figlio Bido(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 17:30:00 GMT)

Loredana Lecciso è tornata da Al Bano : l’abbraccio con la figlia. FOTO : Al Bano e Loredana Lecciso insieme a Cellino San Marco Oggi la puntata di Pomeriggio 5 si è conclusa con un’esclusiva su Al Bano e Loredana Lecciso. Barbara d’Urso ha infatti mostrato in anteprima ai suoi telespettatori una FOTO che Oggi le ha inviato e che sarà pubblicato sul nuovo numero del giornale. Nella FOTO si può vedere la bionda showgirl abbracciare la figlia Jasmine, attualmente residente a Cellino San Marco. Loredana si ...

Al Bano e Loredana Lecciso si sposano?/ Roberto Alessi conferma : "Lui ha promesso" : La risposta del pugliese non lascia spazio a dubbi: nessun matrimonio con Loredana Lecciso e difende a spada tratta Romina Power, ecco la sua ultima intervista rilasciata a Chi(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:40:00 GMT)