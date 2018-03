Elena Manuele La più giovane si prende il primo posto e vince il Festival Sanremo

Video di Marco Masini a Sanremo Young in duetto con Elena Manuele in Ci vorrebbe il mare : Marco Masini a Sanremo Young offre la sua esperienza a Elena Manuele, con la quale ha portato sul palco dell'Ariston la celebre Ci vorrebbe il mare. Entrambi al pianoforte, i due protagonisti del duetto hanno portato una versione particolarmente intensa di uno dei brani più rappresentativi del repertorio del cantautore toscano. L'esibizione è valsa la finalissima, per cui Elena Manuele sarà ancora sul palco per l'ultimo atto in programma il ...