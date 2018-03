Cercate l’anima gemella? Andate sul web Cosi fan tutti | in America Ma ammetterlo fa

ilfattoquotidiano

: RT @chruggeriTg2: Cercate l’anima gemella? ADOTTATE (non comprate) un cane ?????? e sarà magia..... https: - syusy1 : RT @chruggeriTg2: Cercate l’anima gemella? ADOTTATE (non comprate) un cane ?????? e sarà magia..... https: - Thelma02559007 : RT @chruggeriTg2: Cercate l’anima gemella? ADOTTATE (non comprate) un cane ?????? e sarà magia..... https: -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Fuck Trump. Otto dollari e novantanove centesimi. Tanto costa lo shorts con slogan stampato e infilato sui prorompenti Lati B dei manichini di Venice Beach, Los Angeles. Basta questo per misurare la popolarità in picchiata di The President che in California durante le elezioni perse all’incirca 4 milioni di voti. Invece il motto trumpiano, riprodotto su mercanzia da quattro soldi, diventa “First? Noooo. Trump last”. E qui gli chiederebbero anche un dazio ogni volta che apre bocca. Benvenuti nel golden state dove il numero civico di una casa sulla Pacific Coast (n. 23353) è lungo quanto un conto bancario. Traffico paralizzante, le distanze si misurano in ore di traffic jam (ricordate la scena iniziale di La La Land?). Strano paese l’dove i ricchi sono magri e i poveri sono grassi perché mangiano nei fast food e bevono litri di birra di pessima qualità. Dove una volta il ...