Cast e personaggi di Modern Family 9 | la trama della nuova stagione al via su Fox dal 16

Stasera su Canale 5 Immaturi – Il viaggio : trama - Cast - personaggi e differenze tra il film e la fiction : La fiction Immaturi - La serie è giunta al termine la scorsa settimana, ma su Canale 5 c'è un nuovo interessante appuntamento per tutti gli appassionati: questa sera, in prima serata, verrà infatti proposto il film Immaturi - Il viaggio. Scritto e diretto da Paolo Genovese, Immaturi - Il viaggio è il sequel di Immaturi, film del 2011 che ha ispirato la fiction andata in onda su Canale 5 negli ultimi due mesi. Ambientata dopo gli esami di ...

Cast e personaggi di Shetland sbarcano su Giallo : il crime raffinato con Douglas Henshall al via il 15 marzo : Giallo si prepara ad ospitare Cast e personaggi di Shetland, la nuova serie tv ambientata sulle omonime isole in Scozia che sorgono nel Mare del Nord e che si preparano a fare da sfondo a nuovi casi da risolvere e nuovi gialli. Su Giallo sbarca da questa sera, 15 marzo, il nuovo il fenomeno targato ITV Studios che ci terrà compagnia con i suoi episodi e, soprattutto, con il premio Bafta Scotland, Douglas Henshall. Dopo il successo raccolto ...

Il Cacciatore fiction - Cast e profilo dei personaggi : Il Cacciatore, la fiction di Rai 2 ispirata al libro del magistrato Alfonso Sabella: ecco i profilo dei personaggi Mercoledì 14 marzo 2018 è partita la messa in onda della serie televisiva Il Cacciatore che racconta in tv le stragi di Capaci e di Via D’Amelio. Si tratta di una fiction composta da sei puntate e liberamente ispirato al libro “Il Cacciatore di Mafiosi” scritto dal magistrato Alfonso Sabella. Vediamo il profilo ...

Cast e personaggi de Il Cacciatore - dal 14 marzo su Rai2 : Francesco Montanari è il pm Saverio Barone : Liberamente ispirato alla vera storia del magistrato Alfonso Sabella, Cast e personaggi de Il Cacciatore debuttano su Rai2 mercoledì 14 marzo. La fiction, proposta in sei serate, è volta a mostrare al pubblico due realtà parallele: da una parte quella rappresentata dagli uomini della giustizia, destinati a vivere quotidianamente sotto scorta, dall'altra quella dei boss, sempre in fuga, detentori di un potere dettato dalla violenza, dal sangue e ...

Cast e personaggi di Vikings 5 - dal 12 marzo su Rai4 arrivano in chiaro Lagertha - Bjorn e gli altri : Cast e personaggi di Vikings 5 arriveranno in prima visione in chiaro da lunedì 12 marzo: con un appuntamento settimanale, i nuovi episodi della serie targata History Channel verranno proposti su Rai4, canale 21 del digitale terrestre. La quinta stagione di Vikings è la prima dopo l'abbandono del Cast da parte di Travis Fimmel, che durante le prime stagioni ha dato il volto all'eroe Ragnar Lothbrok, uscito ufficialmente di scena dopo la fine ...

Cast e personaggi di Lo chiamavano Jeeg Robot - su Rai3 il 9 marzo : da Luca Marinelli a Claudio Santamaria : Una prima tv stasera su Rai3 per il ciclo il grande cinema italiano per i David di Donatello: Cast e personaggi di Lo chiamavano Jeeg Robot arrivano sul piccolo schermo il 9 marzo. La pellicola diretta da Gabriele Mainetti è uscita nelle sale italiane il 25 febbraio 2016, riscuotendo un incredibile successo di pubblico. Il film ha vinto sette David di Donatello. La pellicola è un chiaro omaggio alla serie manga e anime Jeeg Robot d'acciaio di ...

Cast e personaggi di Regina del Sud al via su Canale Nove dall’8 marzo tra trafficanti - droga e fughe : Una serata all'insegna del trash su Canale Nove dove Cast e personaggi di Regina del Sud andranno in scena in prime time per la gioia dei fan di Alice Braga e delle serie tv dedicate a traffici, droga e cartelli. La serie tv americana andata in onda su Netflix, approda questa sera in chiaro regalando al pubblico di Canale Nove un adattamento della famosa teleNovela La Reina del Sud. La protagonista della serie è la bella e forte Teresa ...

Cast e personaggi di The Librarians 4 - al via su Paramount Channel col ritorno di Noah Wyle : anticipazioni 8 e 15 marzo : Cast e personaggi di The Librarians 4 fanno il loro ingresso nella serata dell'8 marzo per un doppio appuntamento in prima assoluta su Paramount Channel. Dopo un anno di attesa, il debutto della quarta stagione non si è fatto attendere: negli Stati Uniti, i nuovi 12 episodi (due in più rispetto i precedenti capitoli) sono stati trasmessi dal dicembre 2017 al febbraio 2018, riscuotendo nuovamente ottimi ascolti. In The Librarians 4 tornerà ...

Cast e personaggi di Jessica Jones 2 - su Netflix dall’8 marzo : dall’eroina Krysten Ritter al villain David Tennant : Cast e personaggi di Jessica Jones 2 debuttano da oggi, 8 marzo, su Netflix, dopo ben tre anni di attesa dal primo capitolo. Nel giorno della Festa della Donna, la supereroina più svogliata e violenta della Marvel torna con nuovi tredici episodi carichi di adrenalina. Nella seconda stagione, la serie tv esplorerà il passato della sua protagonista, cercando di capire in che modo è diventata la moderna eroina dotata di super forza. Al comando ...

Cast e personaggi di Mozart in the Jungle 4 - dal 7 marzo la nuova stagione in prima visione su Sky : A partire da mercoledì 7 marzo arriva su Sky Atlantic HD Mozart in the Jungle 4, nuova stagione della comedy prodotta da Picrow per gli Amazon Studios. Dopo essere stati pubblicati su Amazon Prime Video negli Stati Uniti lo scorso 16 febbraio, è arrivato il momento anche per gli italiani di godersi i dieci nuovi episodi della serie. Creata da Roman Coppola, Jason Schwartzman e Alex Timbers e diretta da Paul Weitz, la serie è iniziata nel 2014 ...

Cast e personaggi di Life Sentence : la serie con Lucy Hale al via il 7 marzo : Cast e personaggi di Life Sentence sono pronti a conquistare gli Usa a partire da oggi, 7 marzo. Lucy Hale si lancia ufficialmente in questa nuova avventura che le permette di cambiare ruolo ed essere al centro delle avventure del nuovo teen drama The CW che debutterà proprio questa sera in Patria. Nella serie ideata e prodotta da Erin Cardillo e Richard Keith, Lucy Hale vestirà i panni di Stella Abbott, una giovane che ha vissuto al massimo ...

Cast e personaggi di The Resident : Matt Czuchry ed Emily VanCamp tra malasanità e drammi : L'altro volto di Grey's Anatomy raccontato da Cast e personaggi di The Resident al via oggi, 5 marzo, su FoxLife con la première di stagione. Il nuovo medical drama con Matt Czuchry (di Una Mamma per Amica) ed Emily VanCamp (Revenge) alzerà il velo su questioni spinose che spesso e volentieri non sono state al centro di un altro importante e iconico show, Grey’s Anatomy. Per alcuni addetti ai lavori la serie di Shonda Rhimes e The Resident ...

STRANGER THINGS - Nuova aggiunta al Cast della stagione 3 e promozione di un personaggio a ricorrente! : Ultime notizie per la terza stagione di STRANGER THINGS, vicina alla fase di produzione, prevista per Aprile. Intanto il cast inizia ad allargarsi a poco a poco, con un nuovo volto e un vecchio personaggio, che sarà più presente nella prossima stagione. Se volete scoprire di chi si tratta, continuate la lettura.ARTICOLI CORRELATI: STRANGER THINGS - Svelato il numero degli episodi della terza stagione e annunciato panel al PaleyFest 2018!Maya ...

La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata : Cast e profilo dei personaggi : Grande successo per La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata, la serie tv di Rai 1 tratta dal romanzo di Andrea Camilleri: ecco il profilo dei personaggi e il cast I racconti di Andrea Camilleri si confermano molto amati dal pubblico italiano. La prima puntata de “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” è stato un vero e proprio trionfo con 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share. Risultati da ...